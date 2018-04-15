Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Двадцать одна тысяча исламистов с семьями покинула с оружием Думу

Опубликовано 15.04.2018 в разделе комментариев 0

терроризм сирия игил исламизм возмездие
Двадцать одна тысяча исламистов с семьями покинула с оружием Думу

Последние четыре тысячи боевиков с семьями покинули в пятницу сирийскую Думу, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. "Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21 тысячи 145 боевиков и членов их семей", - сказал он. 

Ракетный удар по Дамаску не повлиял на ход гуманитарной операции в Восточной Гуте, сообщил Евтушенко. 

"Переданная накануне Центром по примирению враждующих сторон властям Думы строительная техника приступила к первоочередным работам по восстановлению городской инфраструктуры. Техническими службами ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения", - рассказал он. 

"Организована совместная работа военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и полиции Сирийской Арабской Республики по обеспечению правопорядка, недопущения преступлений в отношении мирных граждан, организованной регистрации жителей города", - добавил Евтушенко.

Напомним, миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в субботу в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в Думе в провинции Восточная Гута. "Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", - сообщил Twitter-аккаунт организации. 

В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли удар по трем объектам в Сирии, как утверждают военные, связанным с программой по разработке химоружия. В России обратили внимание на то, что удар осуществлен до того, как эксперты ОЗХО представили свои доказательства с места предполагаемой атаки в Думе. Использование там химоружия было указано как обоснование для удара. 

МУФС была создана в 2014 году для установления фактов, касающихся возможного применения отравляющих веществ с враждебными целями в Сирии. Решение об отправке ее специалистов на место было принято 10 апреля. В субботу они должны были прибыть в Сирию и начать работу в городе Дума. 

Материалы по теме:

ВФП: Империалисты бомбардировали Сирию

Дядя Сэм доволен попаданием 105 ракет в Сирию

Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

Приговор приведен в исполнение до начала расследования

Миссия ОЗХО едет по разбомблённой Сирии искать следы химоружия в Думе



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
АТО пришла в Киев (1)
Переизбрание венгерского премьера вызвало массовые протесты в духе нашей Болотной (0)
Что ты вообще тут делаешь, если ты не сумасшедший?.. (3)
Не менее двадцати иранцев погибли при загадочном взрыве в Алеппо (0)
Двадцать одна тысяча исламистов с семьями покинула с оружием Думу (0)
Приговор приведен в исполнение до начала расследования (17)
Массовые выступления Компартии Греции и КМГ против империалистической атаки по Сирии (0)
Где ваша гражданская оборона, г-н Рогозин? Она утонула? (19)
ВФП: Империалисты бомбардировали Сирию (1)
Совместное заявление коммунистических и рабочих партий Европы, осуждающее эскалацию империалистической агрессии в отношении Сирии (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Цирк с конями: Сирия. От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это у меня проблемы с причинно-следственными связями или еще у кого?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто-то будет Россию защищать?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это должен быть Бессмертный полк, не меньше!
Дарья Митина Дарья Митина: В пoисках пресс-релиза Генштаба РФ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss