Двадцать одна тысяча исламистов с семьями покинула с оружием Думу

Последние четыре тысячи боевиков с семьями покинули в пятницу сирийскую Думу, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. "Вывод боевиков из города полностью завершен. В общей сложности город покинули 21 тысячи 145 боевиков и членов их семей", - сказал он.

Ракетный удар по Дамаску не повлиял на ход гуманитарной операции в Восточной Гуте, сообщил Евтушенко.

"Переданная накануне Центром по примирению враждующих сторон властям Думы строительная техника приступила к первоочередным работам по восстановлению городской инфраструктуры. Техническими службами ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения", - рассказал он.

"Организована совместная работа военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и полиции Сирийской Арабской Республики по обеспечению правопорядка, недопущения преступлений в отношении мирных граждан, организованной регистрации жителей города", - добавил Евтушенко.

Напомним, миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в субботу в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в Думе в провинции Восточная Гута. "Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", - сообщил Twitter-аккаунт организации.

В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли удар по трем объектам в Сирии, как утверждают военные, связанным с программой по разработке химоружия. В России обратили внимание на то, что удар осуществлен до того, как эксперты ОЗХО представили свои доказательства с места предполагаемой атаки в Думе. Использование там химоружия было указано как обоснование для удара.

МУФС была создана в 2014 году для установления фактов, касающихся возможного применения отравляющих веществ с враждебными целями в Сирии. Решение об отправке ее специалистов на место было принято 10 апреля. В субботу они должны были прибыть в Сирию и начать работу в городе Дума.

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