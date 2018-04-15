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Московский листок

Не менее двадцати иранцев погибли при загадочном взрыве в Алеппо

Опубликовано 15.04.2018 в разделе комментариев 0

иран сша терроризм сирия
Не менее двадцати иранцев погибли при загадочном взрыве в Алеппо

В субботу вечером громкий взрыв раздался на юге сирийского города Алеппо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. В организации не смогли уточнить, где именно произошел инцидент, однако, по данным средств массовой информации, взрыв прогремел на иранской военной базе. На фоне вчерашнего обстрела Дамаска Соединенными Штатами и их союзниками журналисты предполагают, что и произошедшее в Алеппо могло быть следствием авиаудара. 

Телеканал CNN Turk со ссылкой на собственные источники сообщает, что иранская военная база располагается на горе Азан на юге Алеппо. После взрыва на место происшествия выдвинулось большое количество машин скорой помощи и спасательных бригад. 

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 иранских военнослужащих, многие получили ранения различной степени тяжести. Некоторые очевидцы заявили, что за мгновения до взрыва в небе над базой пролетели самолеты неизвестного происхождения. По другой версии, по объекту мог быть нанесен ракетный удар. 

Отметим, что в ночь на субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. 

По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт. 

В пресс-релизе, распространенном американскими военными, утверждалось, что благодаря атаке "химическая программа Сирии отброшена назад на годы". Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были "точными, исчерпывающими и эффективными". Все цели были поражены, а сирийский режим получил "ясный и недвумысленный сигнал". Сам Трамп назвал операцию "безупречной".

Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и "угрожающим, скорее, самим сирийцам". Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет. 

По его словам, США и их союзникам удалось избежать жертв среди мирных жителей во время нанесения ударов по Сирии. По крайней мере, Пентагону о жертвах на земле неизвестно.  

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