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Московский листок

Что ты вообще тут делаешь, если ты не сумасшедший?..

Опубликовано 15.04.2018 автором в разделе комментариев 3

кино свобода сатира #милошформан
Что ты вообще тут делаешь, если ты не сумасшедший?..

Давным-давно, году так в 81-ом или около, нас, относительно молодых сатириков, пригласили на писательский семинар в Малеевку. Власть у нас всегда любила работать с перспективными кадрами.

Видимо, предполагалось, что в живительном сосновом воздухе дома творчества мы будем еще тщательней оттачивать свое мастерство на благо социалистического общества. Что мы и делали – старательно пили водку и взахлеб смотрели привезенные из Белых Столбов (Госфильмофонд) вражеские капиталистические фильмы, которые обычным экраном не шли.

Фильмов было много, но, конечно, главным событием того семинара стал просмотр формановского «Пролетая над гнездом кукушки». Это было не кино, это был ядерный взрыв, после которого мы просто потеряли дар речи и даже не пытались как-то обсудить увиденное. Да и что там было обсуждать?.. Что ты вообще тут делаешь, если ты не сумасшедший?.. И образ Вождя, проламывающего стену сумасшедшего дома (вы же понимаете, что это за стена) и бегущего на свободу по янтарно-зеленому утреннему полю, запомнился как один из самых сильных кинокадров всех времен и народов.

Потом я много раз пытался пересмотреть этот фильм, и каждый раз бросал, потому что дословно помню каждый кадр и каждую реплику. Вот такая сила искусства режиссёра Милоша Формана, очень вовремя (в 1968) сбежавшего из Чехословакии, чтобы снимать близких ему бунтарей и диссидентов - Рэндла Макмёрфи, Ларри Флинта и других.

И дело даже не в огромном количеств Оскаров и других наград, которые получил и этот фильм, и сам Форман за эту и последующие свои работы. Даже в то интеллектуальное, не в пример нынешнему, время, Милош Форман, продолжатель традиций замечательного чешского кино, которое, как и главного героя "гнезда кукушки", в 68-м быстренько вылечили танковым электрошоком, стоял на ступеньку выше многих выдающихся режиссеров того времени. А среди нынешних и близко никого нет. И, боюсь, не будет. Ушел мастер, которому нет замены.

Очень жаль.



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Всего комментариев к статье: 3
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О "знаменитых" "гениях". И не очень...знаменитых ...и гениях.
-Что это? написал 15.04.2018 10:45
Мировое правительство -есть. Хотя бы ,группы людей,считающих себя таковыми.
Их иногда называют хозяевами денег. Это не обязательно те,кто имеет много денег. Это те, кто их печатает...
Так вот. Они внедряют в искусстве и в "ыскусстве" специальным образом тактику крайностей: чернуху и глупость. Середины нет. Называют это свободой творчества.
Условно говоря, для России это всякие гулаговские тематики-с одной стороны, Бузова, Дом2-с другой. Или сериал про няню -помните? С хохлушкой в главной роли и этот еще там играл...как его? Ну, был одним из напарников Харатьяна в Гардемаринах... Да,много еще чего...Почти все.
Конечно, много талантливых людей.
Но,денег на съемки,рисование,спектакли они получают от правительства(как исполнители воли мирового правительства) только на создание крайностей...
Для чего так поставлен конвейер?
Чтоб угнетать вашу душу - чернухой, чтоб вы поменьше думали мозгами-тупой веселухой.
По прошествии 30 лет очевидной созидательной силой смотрится социалистический реализм. Все таки,наши предки не дураками были. И понимали истинную цену этой, т.н., свободе. Что есть свобода порабощения ваших душ самым хитрым и иезуитским способом.
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Мордор то он Мордор, только калкасский
Ilias77 написал 15.04.2018 10:36
Потому как нацики в нем не православные, а горные козлики. Вчера одна горная обезьяна из МГИМО выбросила девушку казашку из окна..
.
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(без названия)
Нефер написал 15.04.2018 10:19
Лично мне просто нравится наблюдать Агонию расистского православного Мордора и как дешевая респектабельность махрового быдла из питерской подворотни превращается в труху.Все просто.Я Советский.Когда то власть предала свой собственный народ.Теперь очередь за нами.Хи-хи.
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