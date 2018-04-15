Переизбрание венгерского премьера вызвало массовые протесты в духе нашей Болотной

Десятки тысяч людей вышли в субботу на улицы Будапешта в знак протеста против переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана на четвертый срок, сообщает информагентство Associated Press.

Оппозиция требует внести изменения в избирательную систему страны: несмотря на то, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов, она получила 134 из 199 мест в парламенте. Кроме того, люди требуют отставки союзника Орбана, главного прокурора Венгрии Петера Полта, которого обвиняют в покрывательстве коррупционеров, а также сокращения влияния правительства на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратились в орудие государственной пропаганды.

Протестующие подошли в зданию парламента, выкрикивая лозунги "Новые выборы", "Мы - большинство", "Виктатор". В конец митинга они исполнили гимны Венгрии и ЕС. Организаторы заявили, что на следующих выходных состоится еще одна акция.

Напомним, мощнейшие протесты в Венгрии, одной из беднейших стран ЕС, проходили и в 2006-м.

Вот что тогда сообщал ФОРУМ.мск:

"В Будапеште на площади перед зданием парламента собралось уже 50 тыс. человек. С течением времени число демонстрантов продолжает увеличиваться. Ранее представители оппозиционной партии "Фидеч" пообещали, что уже ночью на улицы столицы Венгрии выйдут до 200 тыс. человек. Эта цифра в 20 раз превышает количество манифестантов, дежуривших у здания парламента несколько последних ночей.

Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Ференца Дюрчаня. Протестующие заявляют о готовности продолжать акции протеста даже после проведения муниципальных выборов в Венгрии, которые состоятся 1 октября 2006г., передает (С) Associated Press.

"Мы не прекратим акции протеста, пока не будет распущен кабинет министров", - заявил один из организаторов демонстрации."

Материалы по теме:

В Венгрии Путин предал память Андропова

В Венгрии готовы поддержать закарпатский сепаратизм

Отставки правительства Дюрчаня в Венгрии требуют уже 50 тысяч человек