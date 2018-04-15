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Московский листок

Второй день подряд в торгцентрах российских рушатся потолки...

Опубликовано 15.04.2018 в разделе комментариев 1

калининград торгцентры
Второй день подряд в торгцентрах российских рушатся потолки...

В Калининграде в ТРЦ "Европа" обвалился потолок. Пострадавших по счастью не было, в этой части центра шел ремонт. Работа ТРЦ на время была приостановлена, передает РИА "Новости". 

Как сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, декоративный потолок обвалился в воскресенье в переходе между атриумами. "Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место", - цитирует его агентство. 

По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена. 

Накануне обрушился потолок в торговом центре в городе Миасс Челябинской области. 

После трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, включая 41 ребенка, во всех торговых центрах страны должны были пройти проверки.

Отметим, что не далее, чем вчера аналогичный инцидент имел место в Челябинской области. В торговом центре в городе Миасс Челябинской области в субботу вечером частично обрушился потолок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника пресс-центра регионального управления МЧС Михаила Юрина. По словам собеседника агентства, в результате инцидента пострадала женщина, она была госпитализирована.  

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Всего комментариев к статье: 1
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И почти двадцать лет кряду
едет крыша написал 15.04.2018 16:50
Ни один народ такой долгой езды не выдержал бы, окромя бывшего савецкого
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