Второй день подряд в торгцентрах российских рушатся потолки...

В Калининграде в ТРЦ "Европа" обвалился потолок. Пострадавших по счастью не было, в этой части центра шел ремонт. Работа ТРЦ на время была приостановлена, передает РИА "Новости".

Как сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, декоративный потолок обвалился в воскресенье в переходе между атриумами. "Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место", - цитирует его агентство.

По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена.

Накануне обрушился потолок в торговом центре в городе Миасс Челябинской области.

После трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, включая 41 ребенка, во всех торговых центрах страны должны были пройти проверки.

Отметим, что не далее, чем вчера аналогичный инцидент имел место в Челябинской области. В торговом центре в городе Миасс Челябинской области в субботу вечером частично обрушился потолок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника пресс-центра регионального управления МЧС Михаила Юрина. По словам собеседника агентства, в результате инцидента пострадала женщина, она была госпитализирована.

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