Внутренний туалетный скандал в США может затмить "победы" в Сирии

В США в центре скандала, который грозит общенациональным бойкотом, оказалась крупная сеть кофеен Starbucks. Там задержали пару афроамериканцев, которые пожелали воспользоваться туалетом, но ничего при этом не купили. Случай в Филадельфии возмутил общественность. Как передает CNBC, руководство компании извинилось. Но полиция уверена, что на основании имевшихся данных действовала верно.

The Daily Mail сообщает, что двое темнокожих сидели в кафе, ожидая своего друга. И решили воспользоваться туалетом. Работники кофейни заявили, что туалет только для клиентов.

В полиции заявили, что получили из кофейни звонок о буянящих посетителях, которые проникли в неположенное помещение. Комиссар полиции Ричард Росс уверяет, что работники кофейни неоднократно и вежливо просили двух афроамериканцев выйти, а когда те отказались, полицейские сделали все строго по протоколу.

Однако видео странного задержания попало в Сеть и вызвало бурную реакцию общественности. В американском Twitter хэштег #BoycottStarbucks в субботу вывели в топ.

"Чтобы сидеть в "Старбакс", вы должны быть настолько белыми", - подписал один из пользователей фото кофе с молоком.

Отметим, что Филадельфия была одним из штатов, активно не принимавших результатов президентских выборов победы Трампа. В Чикаго примерно 1800 протестующих собрались у входа в Trump International Hotel, они скандировали "Нет Трампу", "Нет Ку-Клукс-Клану" и "Нет расистским США". Полиция города перекрыла ряд улиц. Сотни протестующих собрались в Филадельфии (штат Пенсильвания), Бостоне (штат Массачусетс) и Портленде (штат Орегон). В Остине (штат Техас) около 400 человек прошли маршем по улицам, сообщает полиция.

Штат вообще славен своей гражданской активностью. В августе 2011-го года тут даже был введён строгий комендантский час для подростков. Согласно распоряжению мэра Майкла Наттера, на улицах ряда районов города, в частности, в центральном и университетском кварталах, с 21:00 по пятницам и субботам было запрещено появляться людям, не достигшим 18-летнего возраста. Эта мера была предпринята с целью предотвратить повторение беспорядков, устроенных молодежью на улицах мегаполиса.

Власти были вынуждены пойти на ужесточение действовавшего ранее комендантского часа после произошедшей в последние дни целой серии преступлений, которые были совершены группами молодых людей, координировавших свои действия с помощью сообщений в социальных интернет-сетях и писем по электронной почте. Во флешмобах, заканчивавшихся грабежами и мародерством, принимали участие преимущественно афроамериканцы.

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