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Московский листок

Реконструкция здания по-собянински закончилась его обрушением

Опубликовано 15.04.2018 в разделе комментариев 2

беспредел москва собянин
Реконструкция здания по-собянински закончилась его обрушением

Никто не пострадал в результате частичного обрушения стены в реконструируемом здании в столичном районе Мещанский. Об этом сообщается в аккаунте комплекса городского хозяйства в Twitter. 

«Частичное обрушение стены во внутреннюю часть здания по адресу: Пушкарев пер., д. 12, произошло в воскресенье. Здание на реконструкции, выселенное, людей внутри не было, никто не пострадал. Жильцов близлежащего дома вывели из квартир на улицу», - говорится в сообщении. 

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС об эвакуации порядка 20 человек из дома, находящегося рядом с реконструируемым зданием, в котором существовала угроза обрушения.

Напомним, сегодня же в Калининграде в ТРЦ "Европа" обвалился потолок. Пострадавших по счастью не было, в этой части центра шел ремонт. Работа ТРЦ на время была приостановлена, передает РИА "Новости". 

Как сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, декоративный потолок обвалился в воскресенье в переходе между атриумами. "Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место", - цитирует его агентство. 

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Всего комментариев к статье: 2
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усе повкрадалы-да?
алекссс настоящийс написал 15.04.2018 18:01
Дело обычное.
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(без названия)
ЖЭК написал 15.04.2018 17:56
А капремонты какие делают. Это же ужас. Впечатление безнадежно-угнетающее.
После того,как Собянин сообщил, что автоматы по продаже балетов в мосметро "невыгодны"
с ним все стало ясно. Бездарное руковдство мосметро не может ГРАМОТНО организовать работу
ни одной службы, в том числе и обслуживание автоматов по продаже билетов и подставили лоха
Собянина который и озвучил дурь про "невыгодные автоматы". Если бы он сказал,- невыгодно, как
и в Нью-Йорке, ПАриже, Лондоне, Токио....Меня удивило что Собянини послушно повторил ДУРЬ про невыгодные автоматы и тем РЕАЛЬНО ПОКАЗАЛ КТО ОН.
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