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Московский листок

Реформировать капитализм некуда, он стал несовместим с жизнью человечества

Опубликовано 16.04.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 4

рабочие эксплуатация капитал
Реформировать капитализм некуда, он стал несовместим с жизнью человечества

То, что происходит сегодня – в пух и прах разбивает благодушные иллюзии тех идиотов, которые нам рассказывали, что капитализм за последние годы очень даже цивилизовался, стал вполне себе гуманным, обрел «человеческое лицо». Эти идиоты укоряли нас, коммунистов - за излишний «радикализм» и за "упертость". Зачем, мол, мы до сих пор стоим на устаревшей точке зрения? Зачем выступаем за уничтожение капитализма? Ведь капитализм, мол, уже не тот, что был раньше, он стал гораздо культурней. Поэтому его не надо уничтожать – а надо его всего лишь реформировать и улучшать.

И вот теперь жизнь снова нам показывает, что эти господа – идиоты. Что все их слащавое блеяние о «реформировании капитализма» - сплошная благоглупость дураков.

Вчерашним ударом по Сирии мир поставлен у роковой черты. Мы стоим на пороге войны. И к войне нас ведет не что другое – а капитализм. Войну разжигают империалисты – западные, американские, европейские, российские. Они дерутся из-за добычи. Они озверели от алчности, они обезумели от жажды мирового господства, от жажды грабежа слабых стран и народов. В своем озверении они готовы на все - даже уничтожить человечество.

И снова становится очевидно то, о чем постоянно говорят коммунисты – суть капитализма не изменилась! Капитализм – тот же самый кровожадный убийца, каким он был всегда. Во все века своего существования он был причиной кровопролитнейших войн. Он стер с лица земли целые народы. А теперь он угрожает уничтожить всю планету.

Спрашивается - куда и как «реформировать» этот строй, который стал несовместим с жизнью человечества, который ведет цивилизацию к уничтожению?

Ответ на этот вопрос уже давно дали коммунисты, и жизнь снова и снова подтверждает их правоту. Капитализм реформировать невозможно. Его суть неизменна – грабеж, конкуренция, война. Капитализм не может существовать без войны. Капитализм всегда порождает войну. А при современных видах оружия война означает конец человеческой цивилизации. Капитализм грозит человечеству гибелью. Чтобы спасти человечество – надо покончить с капитализмом.

Путь, который указывают коммунисты - единственный выход, единственный способ сохранить человеческую цивилизацию. Теперь это уже ясно как день. И если кто-то этого не понимает и все еще питает надежду, что капитализм можно «реформировать» - он безнадежный идиот.



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Всего комментариев к статье: 4
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Оксана,а какой алгоритм действий вы предлагаете угнетенному народу
Остап Попугайчиковский написал 16.04.2018 00:39
Констатация факта о капиталистических вывертах наличиствует,а конкретных мыслей о борьбе с этим монстром нет. От слова совсем.
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Оксана Снегирь, она же Валентина Янева - краснопездная мразота, пропогАндонша мерзотная
даже читать не буду написал 16.04.2018 00:37
Чтоб ты сдохла овца.Тфу на тебя.
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(без названия)
789899нгнк56 написал 16.04.2018 00:11
Подтверждаю. Гады они. Вот опять возят мусорные отходы на давно закрытый сабуровский полигон и поджигают мусор. ЯДОВИТЫЙ ДЫМ ЗАХЛЕСТНУЛ НАУКОГРАД ФРЯЗИНО. Никому из властей до этого нет дела. Очевидно капиталисты знают с кем надо делиться...
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 16.04.2018 00:04
Ибо сказано:
"Лег у истории на пути
В мир, как в свою кровать.
Его не объехать, не обойти,
Единственный способ - взорвать"
(В.Маяковский).
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