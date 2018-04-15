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Московский листок

Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком на Ямале, рабочих эвакуируют вертолетами

Опубликовано 15.04.2018 в разделе комментариев 0

нефтяники ямал вахтовики
Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком на Ямале, рабочих эвакуируют вертолетами

В Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись грузовик и вахтовый автобус на базе "КамАЗа". По предварительным данным, в ДТП пострадали 16 человек, некоторым для эвакуации потребуется вертолет, передает "Интерфакс" данные регионального управления МЧС.

Грузовик "МАЗ" и вахтовый автобус столкнулись в воскресенье на 77-м км трассы Новый Уренгой - Ямбург. Работники какой компании находились в автобусе, не уточняется.

Сообщалось, что среди 16 пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что больница в Новом Уренгое готова принять пострадавших. "Все пострадавшие будут доставлены в больницу на машинах скорой помощи и на вертолете санавиации", - заявили в МЧС.

В главке также сообщили об открытии "горячей линии" по телефону 8 (34922) 3-22-11.

Позднее главврач больницы Нового Уренгоя Ирина Груздева сообщила, что в больницу поступили трое пострадавших в тяжелом состоянии, их сразу положили в реанимацию. Четверых отпустили домой после оказания помощи. "Сейчас ждем поступления в больницу еще трех пострадавших", - отметила она.

От редакции: Реалии вахтовой экономики... По-своему они отражают и то, на кого экономика работает: фактические, а не юридические хозяева нефти и газа существуют вне границ РФ, сюда же условно заезжают снять прибыль. Тоже вахтовики. Территории, которые социализм заселял, обживал, найденную там нефть и газ пускал на нужды народного хозяйства - превращаются постепенно в пустыню, имеющую нефтяные вышки, куда едут вахтовики, чтобы сверхприбыли справно капали на счета далёкой оттуда олигархии. Ямал обживался в Советское время, нефть там открывали наши родители - и вот, теперь туда везут вахту за вахтой тех, кто по идее точно такой же наследник и владелец этой советской нефти, как Алекперовы, Сечины и прочие мультимиллиардеры. Они гибнут - расходный материал... Но таков уж капитализм и труд в нём, ничем не защищённый. У олигархов найдутся "компенсации", но не средства на охрану труда.

Д.Ч.

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Как открывали нефть Ямала



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