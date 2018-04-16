Технологии "Антимитинг"

Зря говорят, что нет у нас новых технологий и инноваций. Еще как есть!

Вот вчера, например, я побывал на митинге в СВАО в защиту стадиона «Красная стрела». Был в Лосинке такой стадион - старый, еще довоенный, со своей замечательной историей – когда-то там тренировалась команда, представляете, “Заря Коммуны”, потом “Локомотив”, а в последние годы множество детских команд района. Как написано в недавнем путеводителе по Москве «сегодня “Красная стрела” продолжает свою деятельность. Здесь функционируют баскетбольная площадка, теннисные корты, каток (я сам там катался), футбольное поле с высококачественным искусственным покрытием, работают отапливаемые раздевалки, душевые кабины, здесь проходят тренировки ДЮСШ- 80. Возможно, уже в наши дни, на поле “Красной стрелы” гоняют мяч будущие чемпионы России». Конец цитаты.

Увы, сегодня будущие чемпионы гоняют мяч в другом месте, а, скорее всего, и вовсе отвалили за бугор, потому что Красная стрела в результате ряда хитрых махинаций попала в руки компании Мангазея-Строй, и на месте стадиона уже вовсю возводят двадцатиэтажные жилые коробки. Прощай спорт и чистый воздух, здравствуйте новые пробки на Ярославке и проспекте Мира, хотя и старых более чем достаточно.

Так вот о митинге и новых технологиях. В прежние годы на митинг, конечно, явилась бы группа не очень трезвых провокаторов, которые покричали бы что-то про так нужные им новые квартиры, после чего их удалила бы полиция и митинг бы продолжался. Это вчерашний день, теперь все куда более инновационно, просто готовая театральная постановка.

Для начала на митинг, который организовал Митрохин и который поддержали местные коммунисты, явились нагловатые юноши то ли из из сорока сороков то ли из просто "патриотов" с какими-то имперскими знаменами и невнятными лозунгами. Удаляла их полиция (по требованию организаторов) довольно робко и до конца так и не удалила, так что они безнаказанно провоцировали собравшихся до конца митинга.

Затем в толпе объявилась группа товарищей с плакатами «Против продажных политиков», которые стали громко выступать против каких-то неназванных политиков, хотя устроители митинга, на которых они намекали, были как раз за жителей Лосинки и против стройки.

Затем объявились и вовсе фантастические персонажи, которые почему-то решили, что это митинг не за «Красную стрелу», а за «Торфянку», где, как они кричали, кто-то спилил какие-то сосны, чего они категорически не допустят. Надо ли говорить, что к «Торфянке» эта группа провокаторов никакого отношения не имела, а сосны на «Торфянке» никто не спиливал.

Следующим ходом было появление граждан и плакатов с конкретным требованием установить всем пластиковые окна. Вот так вот взять и установить! То есть эти провокаторы якобы представляли граждан, которые живут вокруг шумной стройки, причем сама стройка их типа вполне устраивает, вот только неплохо бы на халяву поменять им окна, чтобы в квартирах стало потише. Ловко! Хотя справедливости ради заметим, что вокруг стройки полно пятиэтажек, чьи жители наивно рассчитывают получить квартиры в этой более чем коммерческой новостройке. Как же, разбежались!

Ну а для полного цирка где-то к середине появилась группа молодых людей с плакатами «Собчак спасет стадион». Вот так возьмет и спасет, и весь мир тоже. К слову, к означенной Собчак местные жители как-то действительно обращались, и она послала их куда подальше.

Были и еще какие-то провокации рангом поменьше, всех и не упомнишь. Это, конечно, не помешало довести митинг до конца и принять соответствующую резолюцию, но зрелище получилось увлекательным. Думаю, что все эти инновации мы скоро увидим и на других митингах.

А что до бывшего стадиона, так никакими резолюциями там все-равно не поможешь. Замечу, что одна из самых дорогих вещей на стройке – это аренда башенного крана, и даже в советские годы, когда экономика была не очень экономной, краны разбирали буквально сразу после окончания высотных работ. Потому что очень дорого. А сегодня я проезжал мимо тройки и насчитал там целых три таких крана. Три! И ничего. Кто же упустит такие бабки из-за каких-то там жителей и митингов?

Вот только как собираются застройщики отбивать эти деньги, когда в районе полно готовых новостроек и на каждой висит плакат «Продается» ?.. Не знаю, не знаю... Но это, как писал Киплинг, уже совсем другая история про Маугли.

А вот тут картинки с митинга.