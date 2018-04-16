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Московский листок

Немого украинского дерьма для Башара Асада

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 1

украина крым сирия асад
Немого украинского дерьма для Башара Асада

Президента Сирии Башара Асада внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с информацией о том, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек», который находится в Крыму.

Все уже "выспались" на тему "не гулять Башару по Крещатику", но вопрос на самом деле находится в иной плоскости.

На фоне реальной сирийской трагедии, когда, строго говоря, сирийским детям и некуда особо поехать, кроме как в "Артек", вылезает какое-то местечковое чмо со своими местечковыми заморочками... Вот чтобы вывезти своих детей на месячишко из-под бомбежек, президенту Сирии надо было обратиться в клоунскую "администрацию АРК" за разрешением посетить Крым, который сама эта организация посетить не может...

Причем известно это стало именно в тот день, когда больше сотни натовских ракет пролетело над Дамаском.

Понятно, что у одичавшей и обнищавшей Украины просто нет ракет, чтобы подсуетиться и поддержать натовскую акцию - как поддержали они агрессию против Ирака, отправив почти 2 тысячи убийц в состав польского контингента на севере страны. Не будем забывать эту позорную страницу в истории "Незалежной", хотя после бесславного вывода украинского бандформирования из Ирака, об этом в Киеве стараются не вспоминать.

Ну ладно, нет ракет, так можно кидаться дерьмом. Не долетит, конечно, но запах почувствуют все...

А.Б.

PS. Надо сказать, в Америке и Европе уже очень здорово стесняются этой своей "виктории", и на всякий случай упирают на то, что никого при этом не убили. Но ведь не убили, именно в силу того, что на объектах, которые разнесли в пух и прах натовские ракеты, не было никаких отравляющих веществ - в противном случае в ряде районов Дамаска все было бы завалено трупами, ведь разгоромленный НИИ развития фармацевтической и химической промышленности находится прямо в cтoличнoм райoне Бардзи, вокруг люди живут...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сермяжная правда! написал 16.04.2018 00:23
чем дольше укронацисткая хунта находится у власти на украине,тем более видна омерзительная и ублюдочная сущность бандеровщины...
особая страсть укронацистов-бандеровцев к убийствам детей и женщин известна во всем мире!
а раз уж убить не удается,так хоть нагадить,любым способом...
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