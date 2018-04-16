Мусору не нравится слово "мусор"

14 апреля 2018 года, в числе многочисленных акций протеста, проходивших в этот день в Московской области, состоялся митинг в городе Лобня (микрорайон Луговая), организаторами которого выступили партии РКРП и РОТ-ФРОНТ.

Год назад, в апреле 2017 года, в Лобне уже был митинг, на котором был создан Комитет защиты прав граждан. На нынешнем митинге, несмотря на то, что он проходил в окраинном микрорайоне города, пришло людей значительно больше, чем год назад. Помимо местных жителей, в митинге также приняли участие жители других городов области - Долгопрудный, Химки, Солнечногорск и др. Также в митинге приняли участие представители широкого спектра политических сил - от партии «Яблоко» до движения «Суть времени». Такой разнородный характер участников, конечно, не мог не привести к тому, что в ходе митинга иногда проявлялись идеологические трения между ними, но в целом все собравшиеся сошлись во мнении по поводу требований к властям по социальным вопросам, которые и нашли отражение в резолюции митинга. Абсолютное большинство среди выступавших составляли сами жители микрорайона Луговая, которые говорили о многих имеющихся социальных проблемах, так что прошедший митинг вполне можно квалифицировать как народный бунт. Значительная часть собравшихся подписались как готовые сотрудничать с созданным Комитетом защиты прав граждан.

Не обошлось и без попыток провокаций со стороны властей. Когда один из ораторов упомянул о проходящих в этот день митингах в других городах области, посвящённых в основном ситуации с мусорными свалками, то сотрудники полиции заявили, что якобы говорить про мусор запрещено. Это их требование вызвало недоумение. Да, все уже как-то смирились, что на публичных мероприятиях нельзя произносить слово «путин» - потому что путин теперь считается как бы святым, и упоминать всуе его светлое имя нельзя. Но приравнивать к путину ещё и мусор - это как-то уже совсем перебор. Кто их знает, может быть, полицаи восприняли слово «мусор» на свой счёт. Впрочем, полицаи угомонились и перестали мешать проведению митинга после того, как с трибуны им было разъяснено, что, согласно действующей Конституции РФ, цензура в России запрещена, и сотрудники полиции не имеют полномочий осуществлять цензуру во время публичных мероприятий.

Случайно (или, может, не совсем случайно) митинг в Лобне и других городах области совпал с днём рождения губернатора А.Воробьёва, который несёт ответственность за многие безобразия, которые творятся в Московской области. Поэтому во многих городах его поздравили добрым крепким словом.

По итогам митинга была принята резолюция с требованиями к органам власти, на которые должен быть получен ответ в срок, установленный законом (не позже 30 дней). По истечению этого срока пройдёт собрание Комитета защиты прав граждан, который обсудит вопрос о дальнейших действиях.

Резолюция митинга в г. Лобня (мкр Луговая) 14 апреля 2018 года

В последние дни в разных городах Московской области прошли акции протеста граждан; в т.ч. сегодня, 14 апреля, проходят митинги во многих городах области. Основной их темой стали вопросы экологии и мусорных полигонов, но, понятно, имеются и другие социальные проблемы, связанные с ЖКХ, транспортом, образованием, здравоохранением и др.

На настоящем митинге мы обращаемся к властям со следующими требованиями:

1. решить наконец проблему с мусором в Московской области на основе с использования передовых мусороперерабатывающих технологий, соответствующих уровню XXI века;

2. отмена проектов по застройке в мкр Луговая и других населённых пунктах, которые вызывают возражения со стороны жителей.

Остановить строительство производственно-складского комплекса «Троице-Сельцо» (логистического центра), пересмотреть исходно-разрешительную и проектную документацию на предмет соблюдения градостроительного, санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства. Освоение и застройку данной территории вести с учетом интересов и по согласованию с населением микрорайона Луговая г.о. Лобня.

Все последующие градостроительные проекты могут реализовываться только при согласовании с населением

3. исключить транспортный транзит через микрорайон Луговая г.о. Лобня, обеспечить реализацию «Северного обхода города Лобни» на бесплатной основе, связав его с существующей местной улично-дорожной сеть

4. прекращение канализационных выбросов в реку Раздериха

5. отменить строительство жилых домов в Сходне (г.о. Химки) в зоне пролёта самолётов аэропорта Шереметьево

6. строительство безвозмездного социального жилья для жителей аварийных домов и для сотрудников Научного города им. Вильямса

7. пенсионерам, школьникам, студентам и другим льготникам - бесплатный проезд по Москве и Московской области

8. нет – антисоциальным «реформам» ЖКХ, образования и здравоохранения. Установить, что жилье, образование и здравоохранение не являются «рынком», «товаром» или «услугами», а являются неотъемлемым правом, принадлежащим каждому человеку по факту его физического существования

9. снижение тарифов ЖКХ и платы за проезд

10. отмена поборов за капремонт

11. принять закон об обязательной индексации зарплат, пенсий, стипендий и пособий не ниже уровня реальной инфляции

12. отставка губернатора Воробьева и прекращение проводимой им «муниципальной реформы», уничтожающей местное самоуправление.

Подтверждаем решение митинга, прошедшего год назад, в апреле 2017 года, о создании в Лобне Комитета защиты прав граждан, цель которого - следить за выполнением выдвинутых требований и в случае невыполнения - организовывать новые акции протеста.



Призываем жителей города Лобня подключаться к деятельности Комитета защиты; а жителей других городов Московской области – создавать аналогичные комитеты у себя и координировать их усилия в дальнейших действиях по защите своих прав.



Требуем от федеральных, региональных и местных органов власти принять решения в рамках их компетенции по выполнению этих требований, и направить ответ на адрес Комитета защиты прав граждан г. Лобня (e-mail – buslayev1@mail.ru) в срок, установленный законодательством (не позднее 30 дней). В случае отрицательного ответа или отсутствия ответа оставляем за собой право рассматривать вопрос о дальнейших протестных действиях в тех формах, которые будут признаны наиболее эффективными для защиты наших прав.