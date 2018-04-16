Нет строительству военной базы США в Актау

Социалистическое Движение Казахстана выступает с осуждением агрессии в отношении Сирии и выступает против строительства военной базы США в порту Актау на Каспии!

Социалистическое Движение Казахстана осуждает военную агрессию США, Великобритании и Франции в отношении народа Сирии. Ракетные и бомбовые удары 14 апреля по городам целой страны есть акт устрашения и еще один пример общей политики империализма по переделу источников сырья, территорий по ее транспортировки, по изменению границ и расчленению целых государств.

ООН показал в этой ситуации свою полную бесполезность, как инструмент разрешения данных конфликтов, и уже не отображает рельную международную растановку сил, когда разные мировые и региональные империалистические центры не намерены соблюдать какие-то правила и считаться с данным органом. С уничтожением СССР и ресставрацией капитализма, возродились и все антоганизмы и мировые империалистические противоречия, способные ввергнуть народы в новую мировую бойню.

За последние 15 лет агрессии со стороны США, Израиля, Саудовской Аравии и других «развитых» капиталистических держав подврглись Ирак, Ливия, та же Сирия, Ливан, Афганистан, Йемен и другие страны. Последний военный удар по Сирии был также направлен и по России и Ирану, что еще больше нагнетает угрозу возникновения полномасштабного военного конфликта в регионе и втягивания в него множества других стран.

В тоже время США активно поддерживали и поддерживают наиболее одиозные кровавые правые диктатуры по всему миру, являющиеся форпостами интересов запаного капитала и подавляющие собственные народы и рабочее движение. Так и с 90-х годов США активно поддерживает жесткую диктатуру Назарбаева в Казахстане в обмен на доступ к дешевому сырью и рабочей силе, а также на предоставление территории для транспортировки военных грузов и войск в Афганистан и для размещения своих военных и полувоенных структур и организаций.

Таким образом, Казахстан оказывается очень недалеко от вооруженных конфликтов и может быть сам втянут США в них из-за возможности строительства американской военной базы в порту Актау на Каспии, предусмотренного в тексте военного сотрудничетва на 2018 — 2021 годы. Помимо этого, на деньги Пентагона уже возведена лаборатория по изучению наиболее опасных вирусов и бактерий в Алматы, а на капиталы США, Саудовской Аравии и ЕС в Восточном Казахстане был постороен ядерный могильник и международный банк низкообогащенного урана.

Назарбаев уже давно встал на позиции США по всем внешнеполитическим вопросам, что еще раз было наглядно показано во время голосования за проект резолюции в Совбезе ООН, осужающуюю агрессию НАТО в отношении Сирии, когда делегация Казахтана позорно воздержалась и, по сути, солидаризировалась с Вашингтоном. Возможное же появление военной базы ВМС США на Каспии в порту Актау создает для нашей страны реальную опасность подвергнуться ответным ударам со стороны Ирана в случае начала против него боевых действий со стороны коалиции США, Саудовской Аравии и Израиля.

Массовые выступления Компартии Греции и КМГ против империалистической атаки по Сирии

Мы призываем казахстанцев начать создавать инициативные группы для формирования антивоенного движения с целью недопущения строительства военной базы США в Актау, использования территории Казахстана для транспортировки грузов НАТО в Афганистан для ведения там боевых действий против местных жителей, с требованиями ликвидации военной лаборатории по изучению опасных возбудителей заболеваний в Алматы и закрытия международного могильника и центра низкообогащенного урана в Восточном Казахстане.

Казахстан должен быть нейтральным и отказаться от поддержки агрессивных планов США и НАТО в Центральной Азии!

Политсовет Социалистического Движения Казахстана