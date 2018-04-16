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Московский листок

Макрону следовало жениться на учительнице по химии

Опубликовано 16.04.2018 автором в разделе комментариев 9

макрон хлор химия
Макрону следовало жениться на учительнице по химии

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию соучастницей предполагаемой химической атаки в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу BFMTV.

«Русские постоянно блокировали голосование. Русские — соучастники. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии», — сказал Макрон. 

***

Вы думаете, у меня есть желание выгораживать Путинскую Россию? Нет, конечно. Хотя некоторая гордость за "национального лидера" появляется - ишь как ловко выстроил недееспособность аж всей мировой дипломатии...

Нет, Макрон не глуп, он просто конгруэнтен тому избирателю, который его выбрал. А выбирать, кстати, было из кого. И вот Жан-Люка Меланшона, говорящие такие глупости, я себе представить не могу. Но французов все это устраивает, значит, все демократично и законно.

***

Французов устраивает, что их страна нанесла ракетный удар возмездия еще до того, как комиссия ОЗХО приступила к каким-либо расследованиям.

Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

Приговор приведен в исполнение до начала расследования

Когда в следующий раз грузовик с исламским радикалом за рулем врежется в толпу гуляющих французов, кому-то придет в голову, что правовая логика исламистов точно такая же, как у наследников Великой французской революции?

***

Но я не о праве и даже не о морали. Я об уровне развития.

То, что было положительно невозможно в эпоху Маргарет Тэтчер, имевшей все-таки ученую степень по химии, вполне реально во времена гуманитарно-обученных Мэй, Макрона, да и наших правящих юристов Путина, Медведева и иже с ними. Не принимать же всерьез путинскую диссертацию по минералогии...

Лишь накануне ракеты Макрона в компании с Трампом и Мэй разгромили НИИ развития фармацевтической и химической промышленности в Дамаске. Из-за химической атаки хлором! Хлором, Карл! То есть не просто веществом, которое было снято с вооружения везде еще после Первой мировой войны как элементарно неэффективное. 

Но хлор еще и самое простое химическое вещество, которое может использоваться как отравляющее - это даже не соединение, это просто Cl2. 

И Макрон, видимо, полагает, а его избиратели с ним согласны, что целый НИИ разрабатывал технологии получения хлора?

Если бы Макрон женился на своей учительнице по химии, а не по литературе, то мог бы знать, что такое вещество можно произвести в любой школьной лаборатории, причем используя при этом школьный учебник по химии.

По этой логике надо было разбомбить все школы и сжечь все учебники...

***

Любой, кто мало-мальски знаком с химией, понимает, что для полноценной газовой атаки хлором нужо произвести очень много этого вещества. Я ранее приводил цифры - 168 тонн хлора было использовано во время газовой атаки под Ипром в 1915 году, чтобы погибло 1100 человек. То есть несколько артилерийских батарей непрерывно обстреливали линию обороны противника химическими снарядами, где в окопах достаточно плотно были размещены тысячи солдат - и тогда потери были действительно существенными. Но потребовалось 150 килограммов хлора на 1 погибшего.

В Сирии на одного погибшего оказалось достаточно 1 литра хлора из каких-то пластиковых бадеек. 

Любой, кто понимает, о чем речь, ответит - нет, так не бывает.

Но президент Макрон, принимающий решения глобального характера, уверен - бывает! И его избиратели тоже довольны - бывает-бывает!

В принципе, исторически не так давно такие же макроны и их экзальтированные сторонники принимали решения о казнях ведьм - на основании "научных" изысканий примерно того же уровня, что сейчас демонстрируют президент Франции и премьер Британии. И объяснить им, что так не бывает, положительно невозможно, более того, - опасно. Можешь и сам угодить на костер как пособник дьявола.

***

Я не говорю, что у Асада не могло быть зарина или зомана. В свое время, еще при покойном родителе нынешнего Башара, Хафезе, Сирия настойчиво пыталась овладеть и технологиями производства боевых отравляющих веществ, и средствами их доставки.

Но хлор! В пластиковых емкостях!

И какая связь здесь с объектами, которые они разбомбили? Ну разве что фармакологические компании обрадуются, что можно поставлять в Сирию больше лекарств - местное производство же уничтожено.

Макрону следовало жениться на своей учительнице по химии...



Рейтинг:   3.22,  Голосов: 9
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Всего комментариев к статье: 9
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Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
9 написал 16.04.2018 11:18
Если не отзовешься ,г-н Баранов, буду загромождать ВСЕ ветки этим сообщением ,стремясь к бесконечности.
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
===================================================
Хрен ты угадал г-н Баранов:
Ошибка: Простите, но вы забанены администрацией ресурса.
Ваше имя:
1000 000
Заголовок:Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
Ответить
Re: Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
а может написал 16.04.2018 11:07
не баня сумасшедшую Светочку,Баранов занимается мазохизмом.
Светочка откровенно больная баба,с климаксом и комплексами,на пенсии.
Ей делать не хрена, кроме мастурбации
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Re: Пора!
Solncevorot написал 16.04.2018 11:00
В Москве вручалась ежегодная еврейская маска евреям служителям извращенной культурке!
Это действо пора перевести в израиль вместе с лауреатами этой награды пятой колонны
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Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
9 написал 16.04.2018 10:57
Если не отзовешься ,г-н Баранов, буду загромождать ВСЕ ветки этим сообщением ,стремясь к бесконечности.
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
===================================================
Хрен ты угадал г-н Баранов:
Ошибка: Простите, но вы забанены администрацией ресурса.
Ваше имя:
1000 000
Заголовок:Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
Ответить
автору
La Terrible написал 16.04.2018 10:49
Смеетесь что ли?
Этому педику вообще жениться приспичило, чтоб свою "нестандартную" ориентацию скрыть. Тут бы любая старуха подошла, ибо рога наставлять не будет уже...
А вообще нет палача страшнее и мерзее, чем озлобленный гомосек.
Кто бы и что бы ни говорили, но гомики - психически ненормальные, и им нельзя давать в лапы власть, даже на самом рядовом уровне.
Чрезменоге стремление к "швабоде" без мозгов доведет-таки хранцузов до северного пушного зверька.
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Пробуя смеяться над обоссаным соседом посмотри, не обосран ли сам
Крамольник написал 16.04.2018 10:47
"В принципе, исторически не так давно такие же макроны и их экзальтированные сторонники принимали решения о казнях ведьм - на основании "научных" изысканий примерно того же уровня, что сейчас демонстрируют президент Франции и премьер Британии."
================================================================
Вспоминаем Русь после раскола православия на "нововеров" и "староверов". Вспоминаем охоту "нововеров" на "староверов", как на диких зверей. Так что в вопросах веры Россия сама по уши в дерьме.
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Микрон насилует в попу древнюю старуху.
и мечтает написал 16.04.2018 10:45
изнасиловать старушечий трупик.
Это маньяк-геронтофил.
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 16.04.2018 10:35
Макарон это не какой-нибудь Саркози, он с сожителем Кабаевой якшаться не будет. Ему честь дороже.
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(без названия)
Фельдшер написал 16.04.2018 10:29
Такие дела!
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