Левада-центр: россияне не ждут протестных акций и не собираются в них участвовать

86% россиян не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, на митинги готовы выйти всего 8% наших сограждан. Об этом, как передает РБК, говорится в мартовском исследовании "Левада-центра". В декабре 2017 года этот показатель составлял 81% и 13% соответственно.

Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны. По сравнению с декабрем прошлого года ожидания протестов в стране снизились (тогда 23% считали протесты вполне возможными и 70% — маловероятными).

Протестные акции с политическими требованиями считают вероятными только 12% россиян. 80% опрошенных считают их проведение маловероятным. 88% от участия в них отказались бы, а 6% — согласились.

88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.