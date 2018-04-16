Левада-центр: россияне не ждут протестных акций и не собираются в них участвовать

86% россиян не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, на митинги готовы выйти всего 8% наших сограждан. Об этом, как передает РБК, говорится в мартовском исследовании "Левада-центра". В декабре 2017 года этот показатель составлял 81% и 13% соответственно.
Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны. По сравнению с декабрем прошлого года ожидания протестов в стране снизились (тогда 23% считали протесты вполне возможными и 70% — маловероятными).
Протестные акции с политическими требованиями считают вероятными только 12% россиян. 80% опрошенных считают их проведение маловероятным. 88% от участия в них отказались бы, а 6% — согласились.
88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.
9 написал 16.04.2018 11:17
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
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Хрен ты угадал г-н Баранов:
Ошибка: Простите, но вы забанены администрацией ресурса.
Ваше имя:
1000 000
Заголовок:Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
стоик1139 написал 16.04.2018 11:10
Крамольник написал 16.04.2018 11:08
9 написал 16.04.2018 11:05
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
===================================================
Хрен ты угадал г-н Баранов:
Ошибка: Простите, но вы забанены администрацией ресурса.
Ваше имя:
1000 000
Заголовок:Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
черти написал 16.04.2018 10:41
Вован,
не буди лихо,пока оно тихо.