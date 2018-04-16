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Московский листок

Журналист, рассказавший о гибели бойцов ЧВК Вагнера, выпал из окна и погиб

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 3

Журналист, рассказавший о гибели бойцов ЧВК Вагнера, выпал из окна и погиб

В Екатеринбурге скончался журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Как сообщает МБХ медиа, 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Мужчина умер в реанимационном отделении городской больницы, не приходя в сознание.

Информацию о смерти журналиста подтвердили в больнице, а также в редакции издания.

"Сегодня утром, в 09:30 часов, в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА «Новый День», наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришел в сознание. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы, полученные при падении с 5 этажа, оказались слишком серьезными", - говорится в сообщении на сайте ИА "Новый день".

Главный редактор агентства Полина Румянцева считает, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. "Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - сообщила она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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що - никто не отзовется ?
счетовод народов и наций написал 16.04.2018 11:28
23 больница - это гетто уралмаш. Если бы повезли в центральную больницу то выходили бы. Неделю тому назад дедок наглый рассказывал что его когда-то клещ укусил - тоже хотели увезти чуть ли не в эту забегаловку - жена сказала что до министра дойдет - уведи в областную - там старый врач сказал - это овощ - зачем он нужен и предлжил молодому врачу - возьми этого овоща на опыты. 25 дней в реанимации после простого укуса клеща но выходили.
А так - никому дела нет до умирающего.
Насчет того что выпал из окна на териитории гетоо уралмаш - когда оська сралин убивал народ и церковь и страну - ему помогали уголовники социально близкие к нквд. Когда вижу авторитетиов с уралмаша - отбросы отбросами. Афганцы уралмаша - те просто пидеры для чурок и их легко заказывают для бандитизма против русских.
Ну а фофик ака путин и чвк вагнер - это обозные мародеры. И кого этот бородин пытался вылечить? Бородин погиб от - угадайте от кого ?
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Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
9 написал 16.04.2018 11:16
Если не отзовешься ,г-н Баранов, буду загромождать ВСЕ ветки этим сообщением ,стремясь к бесконечности.
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
===================================================
Хрен ты угадал г-н Баранов:
Ошибка: Простите, но вы забанены администрацией ресурса.
Ваше имя:
1000 000
Заголовок:Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
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О Российской Федерации
Крамольник написал 16.04.2018 11:12
"А на кладбище все спокойненько,
Не видать никого и нигде.
Все культурненько, все достойненько,
И закусочка на бугорке."
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