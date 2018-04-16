Журналист, рассказавший о гибели бойцов ЧВК Вагнера, выпал из окна и погиб

В Екатеринбурге скончался журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, который был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Как сообщает МБХ медиа, 13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже и впал в кому. Мужчина умер в реанимационном отделении городской больницы, не приходя в сознание.

Информацию о смерти журналиста подтвердили в больнице, а также в редакции издания.

"Сегодня утром, в 09:30 часов, в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА «Новый День», наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришел в сознание. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы, полученные при падении с 5 этажа, оказались слишком серьезными", - говорится в сообщении на сайте ИА "Новый день".

Главный редактор агентства Полина Румянцева считает, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. "Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех известим", - сообщила она. По словам Румянцевой, для самоубийства Бородина не было никаких поводов.