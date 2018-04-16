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Московский листок

Где миллиарды на бомбоубежища, г-н Рогозин? Они разворованы?

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 2

рогозин оборона
Где миллиарды на бомбоубежища, г-н Рогозин? Они разворованы?

Журналистское обращение

к вице-премьеру правительства РФ

Д.О.Рогозину

Уважаемый Дмитрий Олегович! 

Мы с вами заканчивали один журфак МГУ на проспекте Маркса, только в разное время. Правда, мне удалось потянуть лямку еще и на действительной.

Но на занятиях на военной кафедре специальность нам давали общую: «Спецпропаганда среди войск и населения противника».

Думаю, вы тоже проходили основы информационной и психологической войны с вероятным противником, каким тогда значились нынешние наши «партнеры» США и страны НАТО. А блеф - ее составная ее часть.

Поэтому, наблюдая за вашей последующей деятельностью, нередко приходил к выводу, что подготовка на «военке» журфака очень даже вам пригодилась. Теперь о главном.

Президент США Трамп не сразу совершил свой ракетный удар по объектам Сирии. Сначала он буквально наэлектризовал российское руководство, Генштаб, МИД, довел до истерики официальные СМИ и ТВ.

Ключевым явилось его заявление в Твиттере под «погонялом» Donald J. Trump: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и умные! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!»

Когда журналисты попросили вас прокомментировать эту угрозу, вы ответили спокойно: «Умные ракеты» есть только у нас. У нас лучше системы ПВО». Это нормально. В духе информационной войны.

Однако, несмотря на все предупреждения России, ракетный удар коалиции США все же состоялся. И тут мы не можем верить ни американской, ни сирийской и ни российской сторонам, сколько на самом деле ракет долетело до намеченных объектов. Каждый будет привирать в свою пользу. Это тоже естественно.

Но даже если принять версию Минобороны РФ, то получается, что из 100 выпущенных с кораблей и самолетов ракет цели поразили 30. На наш взгляд, это много. Особенно, если представить, что они попали в твой родной дом, взорвали твою квартиру с маленькими детьми.

Когда 22 ноября президент В.Путин на известном вам совещании в Сочи предупредил, что «все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции», журналистское сообщество отреагировало по-журналистски.

Мы направили главе Администрации президента А.Вайно обращение, в котором просили разъяснить взволновавшие всех вопросы: «Где укрываться населению при объявлении сигнала «Воздушная тревога»? Жители Москвы и других мегаполисов с метро интуитивно потянутся туда. А в других городах и селах? Об этом до сих пор нет никакой информации.

К примеру, у нас в Красногорске я никогда не видел указателя «Бомбоубежище». Так куда бежать, уважаемый Антон Эдуардович, при объявлении воздушной тревоги?» (https://forum-msk.org/material/politic/14020282.html?pf=2).

Ответа по существу, как того требует закон, мы не получили. Судя по декларации г-на Вайно за 2017-й (255,8 млн.руб), он был занят другим. И неудивительно поэтому, что один из советников его управления по работе с письмами прислал нам совершенно недостойную и непристойную отписку, которую, по совести говоря, надо бы обжаловать в суде.

Но вывод журналисты сделали и уже рассказали своим читателям. Кремлевская администрация не знает, куда бежать населению в случае ракетной атаки «умных ракет» от рыжего Трампа и его союзников по НАТО. Президент России, очевидно, тоже.

Тем временем, один читатель в комментарии под ником «Алекссс настоящийс» написал вот что: «Все подвальные помещения, ранее оборудованные под бомбоубежища, давно приватизированы, в основном родственниками и друзьями чиновников местных администраций. И, разумеется, переоборудованы под разные непрофильные нужды.

Бывшие бомбоубежища неоднократно уже проданы и перепроданы, так что концов не найти. И происходило это массово не в лихие 90-е, а аккурат в 00-е годы, и особенно активно в бытность «лучшего министра МЧС» Шойгу, как раз отвечавшего в ту пору за ГО и ЧС. Именно тогда произошло массовое разрушение структур ГО. Я в это время там служил и хорошо знаю, что говорю».

Вот такой «крик души». А потому у меня к вам предложение. Приезжайте к нам в Красногорск, который растет вверх не по дням, а по часам.

Вашему кортежу, как вы знаете, из центра ехать минут 25. Походим, вспомним общих преподавателей, поищем хоть одно бомбоубежище для жильцов, учащихся школ и вузов, ребятишек детсадов, пациентов больниц, санаториев, госпиталей…

И если найдем одно в рабочем состоянии, да еще с топчанами, освещением, запасами воды и спичек, - обязуюсь написать в вашу честь оду. Гекзаметром. Вы знаете, что это такое.

А заодно поговорим, куда уходят колоссальные суммы, ежегодно предусматриваемые в госбюджете на обустройство этих самых бомбоубежищ.

Миллиарды на их содержание за последние годы отпущены немалые. Где же они?

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Зачем Головенку бомбоубежища? написал 16.04.2018 13:11
Никто Россию бомбить не будет. Это же ясно , что кремль успокоят совсем другими методами.
И прекратите эти социалистические вы.е.боны. Деньги в России не пренадлежат народу как и власть
Чай не коммунизьм. И не вам спрашивать куда ушли чужие деньги.
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спросите у Пескова
Руслан Погорелов написал 16.04.2018 12:23
А миллиарды на даче Шойги за 20 млн. баксов, отписанной на родственницу, шикарной квартире самого Рогозина и дворца Пескова и прочих путинских прихлебателей
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