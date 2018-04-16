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Московский листок

В РПЦ нашли плюсы в грядущем повышении пенсионного возраста

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 7

В РПЦ нашли плюсы в грядущем повышении пенсионного возраста

В повешении пенсионного возраста, о необходимости которого неоднократно заявлял Кудрин, есть свои плюсы, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"В Церкви, например, пенсионный возраст священнослужителей - 75 лет. И мы совершенно не стремимся к тому, чтобы этот возраст снизить. Наоборот, для многих священников и архиереев выход на пенсию - это большой удар", - цитирует Интерфакс заявление архиерея в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24.

По его словам, продолжительность трудовой деятельности человека должна соотноситься со средней продолжительностью жизни. При этом он отметил, что в России пенсионный возраст ниже, чем во многих других странах.

"Могу сказать по наблюдениям не только за священнослужителями, но и за другими людьми, которые свою профессию воспринимают как призвание, что выход на пенсию они переживают очень тяжело", - сказал митрополит Иларион.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
1000 006 написал 16.04.2018 13:32
Если не отзовешься ,г-н Баранов, буду загромождать ВСЕ ветки этим сообщением ,стремясь к бесконечности.
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
-------------------
Банить бесполезно. Баранов,хрен ты угадал.
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(без названия)
dimonpolikov написал 16.04.2018 13:32
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлен http://veipclick.ru/public/7726713741447522
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(без названия)
шоб ты сдох написал 16.04.2018 12:48
.
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Ну почему?
Nogin написал 16.04.2018 12:41
Почему все, включая Форум.мск, говорят и пишут о повышении пенсионного возраста, но не говорят и не пишут о рабочих местах для мужчин старше шестидесяти и женщин старше пятидесяти пяти? Казалось бы, такая благодатная тема...
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(без названия)
г жопинск написал 16.04.2018 12:40
если наши еще один раз к власти придут,всех попов в шахтеры с выходом на пенсию в 75!!!!!!
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(без названия)
Игорь Измайлов написал 16.04.2018 12:23
Надо смотреть трезво на социальные явления. У нас долгое время была низкая рождаемость, и продолжается. Хотя пенсию в 8000 можно назвать лишь пособием.
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в России пенсионный возраст ниже, чем во многих других странах.
ха-ха-ха церковь мля написал 16.04.2018 12:10
К сожалению да. Только игра в пенсионный возраст - это просто спекулятивная игра. Отбросы человечества в погончиках - вторичная область - основанная на гражданском обществе.
Так что умирайте оборанные игроками спекулянтами на пенсионных играх - не жалко.
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