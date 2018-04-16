В РПЦ нашли плюсы в грядущем повышении пенсионного возраста

В повешении пенсионного возраста, о необходимости которого неоднократно заявлял Кудрин, есть свои плюсы, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"В Церкви, например, пенсионный возраст священнослужителей - 75 лет. И мы совершенно не стремимся к тому, чтобы этот возраст снизить. Наоборот, для многих священников и архиереев выход на пенсию - это большой удар", - цитирует Интерфакс заявление архиерея в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24.
По его словам, продолжительность трудовой деятельности человека должна соотноситься со средней продолжительностью жизни. При этом он отметил, что в России пенсионный возраст ниже, чем во многих других странах.
"Могу сказать по наблюдениям не только за священнослужителями, но и за другими людьми, которые свою профессию воспринимают как призвание, что выход на пенсию они переживают очень тяжело", - сказал митрополит Иларион.
1000 006 написал 16.04.2018 13:32
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
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Банить бесполезно. Баранов,хрен ты угадал.
dimonpolikov написал 16.04.2018 13:32
шоб ты сдох написал 16.04.2018 12:48
Nogin написал 16.04.2018 12:41
г жопинск написал 16.04.2018 12:40
Игорь Измайлов написал 16.04.2018 12:23
ха-ха-ха церковь мля написал 16.04.2018 12:10
Так что умирайте оборанные игроками спекулянтами на пенсионных играх - не жалко.