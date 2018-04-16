Собянин хочет следующие выборы себя сделать полегитимнее и прошлогодних и 2013-го

Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который предполагает изменение правил голосования в столице на выборах главы региона. Они должны состояться 9 сентября 2018 года. По предложению мэра работа избирательных участков будет продлена на два часа ради дачников. Теперь в мэрии не опасаются явки "нелояльных избирателей", сообщает "Коммерсант".

Накануне выборов мэра Сергей Собянин предложил скорректировать избирательный кодекс Москвы, внеся в него ряд поправок: 18 апреля они будут рассмотрены Мосгордумой. Так, законопроект предлагает закрепить право столичной Общественной палаты назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления и увеличить количество доверенных лиц кандидатов на должность мэра с нынешних 100 до 500, чтобы добавить в их число волонтеров. Кроме того, мэр хочет продлить время голосования до 22:00, чтобы дать возможность проголосовать в том числе дачникам, возвращающимся из-за города.

По словам экспертов, законопроект направлен на повышение явки: проголосовать вечером для многих удобнее, нежели утром, и поправки могут привлечь "умеренных лоялистов". Однако на саму явку влияет не столько продолжительность времени голосования, сколько уровень выборов. Так, уровень явки на выборах мэра 9 сентября предположительно будет выше, чем в 2013 году, но точно не достигнет показателей, которые были на президентских выборах. К тому же эксперимент, проведенный на выборах губернатора Пермского края, показал, что явка с 20 до 22 часов сравнительно невелика. Кроме того, поправки увеличат нагрузку на территориальные избиркомы, которые и так заканчивают работу в шесть-семь утра следующего дня. А недосыпание и стресс могут сказаться на качестве их работы.

Напомним, на прошлых выборах мэра в 2013 году на этот пост, помимо Сергея Собянина, претендовали выдвинутый от РПР-ПАРНАС Алексей Навальный, член КПРФ Иван Мельников, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Николай Левичев от "Справедливой России". Сами выборы прошли при рекордно низкой явке, вызвав отповедь главы администрации президента России Сергея Иванова. Тот нелестно отозвался о жителях столицы, назвав их "массой", которая "ничего не производит", одновременно с этим заявив, что люди идут активно голосовать, только когда они недовольны.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Когда я шёл кандидатом по 4-му округу Пресни на последних муниципальных выборах и совершал обход избирательных участков, на 18 часов явка там была не более 10 процентов - причём везде, на пяти участках. Вряд ли она дотянулась реально до 20. Само собой, что явку под командованием Памфиловой "натягивали" - а проще говоря, врали. Таким невероятным образом и были "избраны" все либерал-депутаты из "оранжевого" списка Гудкова-Каца, просто прошли до голосования ещё переговоры с Собяниным, и решение было принято независимо от явки - "с этими будем работать". Ну, потому что они - дешевле и удобнее, они даже забесплатно, из любви к чистому капитализму будут одобрямсить все проекты точечной застройки и любое уничтожение остатков советской, социально-необходимой инфраструктуры ради торговых центров, ресторанов и т.д. Так один раз сделать можно - нагло наврать москвичам, что явка была достаточной - но второй раз вряд ли "прокатит", поэтому Собянин, и в 2013-м-то сомнительно, примерно как Путин в 2000-м "избранный", решил подстраховаться. Но об избирательной активности это, конечно, говорит достаточно - если уж в столице гражданам плевать ,кто власть, то что там, дальше, за МКАД?.. Такой же, только менее благоустроенный ад, со свалками, свалочным газом и сволочной администрацией, наживающей миллионы на ухудшении здоровья жителей Подмосковья, Ярославской области и так далее, до холодных морей.

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