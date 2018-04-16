Роскомнадзор пообещал полностью заблокировать Telegram в ближайшие часы

Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. "В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Операторы связи и интернет-провайдеры должны полностью ограничить доступ к Telegram в РФ в течение суток с момента внесения Telegram в базу запрещенных ресурсов. По словам глава Роскомнадзора Александра Жарова, процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. "Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, Роскомнадзор в понедельник направит запросы в онлайн-магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram.

В настоящее время мессенджер работает с сильными перебоями, сайт telegram.org более недоступен.