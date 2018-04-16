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Московский листок

Роскомнадзор пообещал полностью заблокировать Telegram в ближайшие часы

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 2

Роскомнадзор пообещал полностью заблокировать Telegram в ближайшие часы

Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. "В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Операторы связи и интернет-провайдеры должны полностью ограничить доступ к Telegram в РФ в течение суток с момента внесения Telegram в базу запрещенных ресурсов. По словам глава Роскомнадзора Александра Жарова, процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. "Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, Роскомнадзор в понедельник направит запросы в онлайн-магазины App Store и Google Play с требованием удалить приложение Telegram.

В настоящее время мессенджер работает с сильными перебоями, сайт telegram.org более недоступен.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
dimonpolikov написал 16.04.2018 13:29
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлен http://veipclick.ru/public/7726713741447522
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Баранов не слышит.Его просят закрыть доступ вонючему бандерлогу Свете введением регистрации.
1000 006 написал 16.04.2018 13:27
Если не отзовешься ,г-н Баранов, буду загромождать ВСЕ ветки этим сообщением ,стремясь к бесконечности.
Запыхаетесь банить.
Всех остальных призываю к тому же.
Если Баранов не слышит нормальных просьб,давайте хакать его сайт этими сообщениями.
-------------------
Банить бесполезно. Баранов,хрен ты угадал.
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