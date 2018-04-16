КНР удар США по Сирии тоже не понравился

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сообщила, что авиаудары США и их союзников в Сирийской республике — это нарушение основного принципа международного о неприменении военной силы.

Соответствующее заявление было сделано в ходе ее брифинга. «Устав ООН четко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы», — сказала дипломат.

США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам в ночь на 14 апреля. Эти действия были ответом на якобы «применение химоружия в городе Дума». При этом в больницы Думы не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Кроме того, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Президент РФ Владимир Путин назвал удар коалиции США актом агрессии против суверенного государства.

Напомним, охлаждение отношений с США в КНР проходит на фоне наметившегося возрождения дружбы с КНДР. Так, председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя КНР Си Цзиньпина с 25-го по 28-ое марта нанес неофициальный визит в Китай.

Уважаемого высшего руководителя сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. Так же товарища Ким Чен Ына сопровождали: член президиума политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, члены политбюро ТПК, зампреды ЦК партии Пак Гван Хо, Ли Су Ён и Ким Ен Чхор, член политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ён Вон, Ким Сен Нам и Ким Бен Хо, и члены Госсовета КНДР.

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