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Московский листок

Русские оккупанты продолжают уничтожать Крым

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 4

Русские оккупанты продолжают уничтожать Крым

Только-только мировая общественность оправилась от перспективы открытия моста с Таманского полуострова в Керчь, как подоспело новое преступление оккупантов - новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник.

Сегодня утром новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" принял первых пассажиров, прибывших в Крым рейсом из Москвы. 

Аэровокзал обошелся бюджету оккупантов в 32 миллиарда рублей, проектировала одна из ведущих мировых компаний из Южной Кореи.

Ждем ответа от "администрации АРК" и украинской прокуратуры. 



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Всего комментариев к статье: 4
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Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.
С.П.Вдиван написал 16.04.2018 15:00
Раньше указанной даты "принуждение Украины к миру" трудно представить.
Уж больно крут дедушка Трамп и непредсказуем.
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(без названия)
фыва-23 написал 16.04.2018 14:50
Первые два слова в заголовке нужно поставить в кавычки.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 16.04.2018 14:01
Отличная новость! Значит, летом крымским наташкам будет легче летать на отдых в Турцию!
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мировой общественности абсолютно пох крымский мост как и сам крым и что там происходит
sotnik написал 16.04.2018 14:00
пох и Украина со всеми ее порошенками и тд.. Волнует это походе только Соловьева, 1-2 каналы российского телевидения и этот форум
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