Русские оккупанты продолжают уничтожать Крым

Только-только мировая общественность оправилась от перспективы открытия моста с Таманского полуострова в Керчь, как подоспело новое преступление оккупантов - новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник.
Сегодня утром новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" принял первых пассажиров, прибывших в Крым рейсом из Москвы.
Аэровокзал обошелся бюджету оккупантов в 32 миллиарда рублей, проектировала одна из ведущих мировых компаний из Южной Кореи.
Ждем ответа от "администрации АРК" и украинской прокуратуры.
С.П.Вдиван написал 16.04.2018 15:00
Уж больно крут дедушка Трамп и непредсказуем.
фыва-23 написал 16.04.2018 14:50
Святой Пигидий написал 16.04.2018 14:01
sotnik написал 16.04.2018 14:00