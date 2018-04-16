Русские оккупанты продолжают уничтожать Крым

Только-только мировая общественность оправилась от перспективы открытия моста с Таманского полуострова в Керчь, как подоспело новое преступление оккупантов - новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» введен в эксплуатацию в понедельник.

Сегодня утром новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" принял первых пассажиров, прибывших в Крым рейсом из Москвы.

Аэровокзал обошелся бюджету оккупантов в 32 миллиарда рублей, проектировала одна из ведущих мировых компаний из Южной Кореи.

Ждем ответа от "администрации АРК" и украинской прокуратуры.