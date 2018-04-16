Сибирские школьницы "жгут неподецки" в духе киевских неонацистов

В городе Тара Омской области полиция проверяет сообщения об инциденте с пикником, устроенным школьницами на Вечном огне монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает РИА "Новости". С девочками проведут воспитательную работу.

Ранее в городском паблике "Подслушано в Таре 16+" в соцсети "ВКонтакте" был опубликован кадр с записи прямого эфира в Instagram, на котором видно, как на Вечном огне жарятся крабовые палочки, нанизанные на прут. Надпись, сопровождающая снимок, гласила: "Страдаем фигней".

Портал "Омск здесь" пишет, что большая часть комментаторов в соцсети осуждает поступок девочек, отмечая, что нужно уважать предков, защитивших Россию. Некоторые призывают охранять памятники. Так, жительница Тары написала, что неоднократно видела, как от Вечного огня прикуривают и распивают возле него алкоголь.

Как рассказал РИА "Новости" замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин, при проверке выяснилось, что в инциденте замешаны две девочки 13 и 14 лет. Одна из них учится в гимназии (школа N1), другая - в школе N2.

"Знакомы друг с другом они с детского сада. Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьезные проблемы, и когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной", - сообщил чиновник.

"Поговорили с ней - она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться", - рассказал "НГС.Омск" замглавы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин.

От редакции: А вы не помните, с чего это всё начиналось и когда, где? В Киеве, в Киеве - причём задолго до Евромайдана. В киевском парке Славы 20 июня 2011-го года трое членов арт-группы "Яйцо" зажарили на Вечном огне три яичницы, после чего обнародовали видео своего поступка в интернете. Таким образом активисты выразили поддержку студентке Анне Синьковой, арестованной как раз за жарку яичницы и сосисок на Вечном огне. А уже через год Печерский районный суд Киева осудил к трем годам условно представителей Всеукраинского объединения «Свобода» за жарку яичницы на Вечном огне в столичном Парке Славы...

Условно! Там это не было уже преступлением на уровне морали. Видите, как всё фашистское, неонацистское там скромно начиналось? Арт-акции "онижедетей" - десакрализация мемориальных объектов, ну а потом и живых советских братьев головы (которых били, но недобили те самые немецкие нацисты) полетели, и реальные штурмовики зашагали по улицам Киева... Думаете, Россия Путинская далека от этого? Коля-с-НовогоУренгоя - не вспомнился? Отнюдь: власовский флаг уже имеется, осталось только РОА воссоздать, и Национальный Лидер готовый тоже имеется, и олигархат, желающий прямого диктата и террора в отношении угнетённого пролетариата.

Д.Ч.

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