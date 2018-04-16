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Московский листок

Сибирские школьницы "жгут неподецки" в духе киевских неонацистов

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 6

позор вов сибирь неонацизм
Сибирские школьницы "жгут неподецки" в духе киевских неонацистов

В городе Тара Омской области полиция проверяет сообщения об инциденте с пикником, устроенным школьницами на Вечном огне монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает РИА "Новости". С девочками проведут воспитательную работу. 

Ранее в городском паблике "Подслушано в Таре 16+" в соцсети "ВКонтакте" был опубликован кадр с записи прямого эфира в Instagram, на котором видно, как на Вечном огне жарятся крабовые палочки, нанизанные на прут. Надпись, сопровождающая снимок, гласила: "Страдаем фигней". 

Портал "Омск здесь" пишет, что большая часть комментаторов в соцсети осуждает поступок девочек, отмечая, что нужно уважать предков, защитивших Россию. Некоторые призывают охранять памятники. Так, жительница Тары написала, что неоднократно видела, как от Вечного огня прикуривают и распивают возле него алкоголь. 

Как рассказал РИА "Новости" замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин, при проверке выяснилось, что в инциденте замешаны две девочки 13 и 14 лет. Одна из них учится в гимназии (школа N1), другая - в школе N2. 

"Знакомы друг с другом они с детского сада. Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьезные проблемы, и когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной", - сообщил чиновник. 

"Поговорили с ней - она ничего не осознает, не понимает и никак не объясняет. Это самое страшное. Мама ее не может с ней справиться", - рассказал "НГС.Омск" замглавы Тарского района по социальным вопросам Владимир Жилин.

От редакции: А вы не помните, с чего это всё начиналось и когда, где? В Киеве, в Киеве - причём задолго до Евромайдана. В киевском парке Славы 20 июня 2011-го года трое членов арт-группы "Яйцо" зажарили на Вечном огне три яичницы, после чего обнародовали видео своего поступка в интернете. Таким образом активисты выразили поддержку студентке Анне Синьковой, арестованной как раз за жарку яичницы и сосисок на Вечном огне. А уже через год Печерский районный суд Киева осудил к трем годам условно представителей Всеукраинского объединения «Свобода» за жарку яичницы на Вечном огне в столичном Парке Славы...

Условно! Там это не было уже преступлением на уровне морали. Видите, как всё фашистское, неонацистское там скромно начиналось? Арт-акции "онижедетей" - десакрализация мемориальных объектов, ну а потом и живых советских братьев головы (которых били, но недобили те самые немецкие нацисты) полетели, и реальные штурмовики зашагали по улицам Киева... Думаете, Россия Путинская далека от этого? Коля-с-НовогоУренгоя - не вспомнился? Отнюдь: власовский флаг уже имеется, осталось только РОА воссоздать, и Национальный Лидер готовый тоже имеется, и олигархат, желающий прямого диктата и террора в отношении угнетённого пролетариата.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 6
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А начиналось
ЭТО ВСЁ написал 16.04.2018 16:38
немного раньше и не в Киеве, а в Москве, с аплодисментов кукурузному разоблачителю. Зря мы предали Советскую Власть - мы предали НАШЕ БУДУЩЕЕ и позволили сделать НАШИХ детей и внуков "сибирскими школьницами". По Совести НАМ бы и исправить ЭТО ВСЁ. Самособраться добровольцам в Красный Штрафбат - потеряно много, бояться незачем.
Вся Власть Советам!
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(без названия)
стоик1138 написал 16.04.2018 16:37
Сионисты всегда считали славян расходным материалом?
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все по фэншую
жрец написал 16.04.2018 16:35
Поминали девочки павших воинов крабовыми палочками, поджаривая их на жертвенном огне. Воины с благодарностью вдыхали запах жертвы в Валгалле.
Все по языческим законам, ведь вечный огонь это языческий культ.
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(без названия)
Чья бы корова мычала..... :) написал 16.04.2018 16:23
А вы не помните, с чего это все начиналось и когда, где? В Киеве, в Киеве - причем задолго до Евромайдана..........
Я помню, у меня отличная память, особенно када дело касается русской сволочи. Началось все десять лет назад во Владимирской области, где избили парня и сунули (еще живого) головой в Вечный огонь. Вспомнил по памяти, но у меня есть огромный список различных жутких преступлений русского сброда. Очевидно такие статьи рассчитаны на плохо информированных пользователей, ДЧ? Кстати, эти ваши огни.....Такие полыхающие звезды с древности известны как светильники Бафомета. Надо ж было додуматься по всей недосране ***** десятки тысяч подобных" памятников", хотя неудивительно ,если в центре (столице) недосраны стоит тож оккультный зиккурат с трупом массового убийцы Ленина......:)
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Re:
А.Какммерер написал 16.04.2018 16:17
А может стоит нормально воспитывать детишек. Помнится, когда я был ребенком, подобное сложно было представить. Но воспитание конечно, более сложный процесс, чем засовывание жареных сосисок в манду. Для воспитания мозги нужны, а они у "Мореходов" в дефиците.
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(без названия)
Мореход написал 16.04.2018 15:36
От властей отклика нет. Может стоит каждой из этих "девочек" просто засунуть горячую сосиску в манду? Тут нужны народные мстители, чтобы на подобные "подвиги" отмороженных пиздюшек не тянуло?
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