Миллионер Песков узрел рейдерство в новых антиолигархических санкциях США

Новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном, не имеют отношения к ситуации в Сирии, они направлены на выдавливание Москвы с международных рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО", - сказал Песков журналистам.

Более того, по его словам, в Кремле убеждены, что в санкциях есть "неприкрытые попытки нечестной конкуренции".

"Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки собственно заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или в любой стране мира", - подчеркнул Песков.

"Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, а не что иное", - добавил пресс-секретарь президента.

Он заверил, что "руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы".

"Практически в ежедневном формате эти вопросы обсуждаются, принимаются необходимые меры", - заключил Песков.

По его словам, в Кремле пока не комментируют рассматриваемый Госдумой РФ законопроект об ответных санкциях в отношении США.

"Я пока не готов это комментировать", - сказал Песков журналистам, добавив, что "на этой стадии пока лучше получать комментарии у наших законодателей".

Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что любые ответные действия РФ на санкции будут осуществляться исключительно исходя из интересов страны.

- А вот это великолепно! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - из интересов страны путинские верные думаки уже предложили отказаться от американских лекарств, которые российских аналогов, конечно, не имеют, и ещё любопытно, из интересов ли страны он вот, Путин этот же самый, который про интересы вспомнил, госдолговые бумаги размещал там, в США? и теперь Минфин США планирует госдолг этот перекупить и перепродать кредиторам позлее... и вот ещё про интересы страны интересно: все официозные СМИ путают санкции против олигархата с санкциями "против России" - по какому-то циркуляру или нет? ведь в интересах страны было бы уничтожить их, этих умученных от злой Америки олигархов - как класс, экономия была бы потрясающая! И никакой "нечестной конкуренции" (как же им, зажравшимся миллионерам, тяжело на этом либеральном, американском же языке выражать "интересы государства"!)