Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миллионер Песков узрел рейдерство в новых антиолигархических санкциях США

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 0

сша силовигархия санкции классоваяненависть
Миллионер Песков узрел рейдерство в новых антиолигархических санкциях США

Новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном, не имеют отношения к ситуации в Сирии, они направлены на выдавливание Москвы с международных рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО", - сказал Песков журналистам.

Более того, по его словам, в Кремле убеждены, что в санкциях есть "неприкрытые попытки нечестной конкуренции". 

"Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки собственно заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков", - сказал пресс-секретарь главы государства. 

"Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или в любой стране мира", - подчеркнул Песков. 

"Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, а не что иное", - добавил пресс-секретарь президента. 

Он заверил, что "руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы". 

"Практически в ежедневном формате эти вопросы обсуждаются, принимаются необходимые меры", - заключил Песков. 

По его словам, в Кремле пока не комментируют рассматриваемый Госдумой РФ законопроект об ответных санкциях в отношении США. 

"Я пока не готов это комментировать", - сказал Песков журналистам, добавив, что "на этой стадии пока лучше получать комментарии у наших законодателей". 

Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что любые ответные действия РФ на санкции будут осуществляться исключительно исходя из интересов страны.

- А вот это великолепно! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - из интересов страны путинские верные думаки уже предложили отказаться от американских лекарств, которые российских аналогов, конечно, не имеют, и ещё любопытно, из интересов ли страны он вот, Путин этот же самый, который про интересы вспомнил, госдолговые бумаги размещал там, в США? и теперь Минфин США планирует госдолг этот перекупить и перепродать кредиторам позлее... и вот ещё про интересы страны интересно: все официозные СМИ путают санкции против олигархата с санкциями "против России" - по какому-то циркуляру или нет? ведь в интересах страны было бы уничтожить их, этих умученных от злой Америки олигархов - как класс, экономия была бы потрясающая! И никакой "нечестной конкуренции" (как же им, зажравшимся миллионерам, тяжело на этом либеральном, американском же языке выражать "интересы государства"!)



Рейтинг:   4.50,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Почта-банкиры" подворовывали сбережения ленинградских пенсионеров для "Открытия" (0)
Миллионер Песков узрел рейдерство в новых антиолигархических санкциях США (0)
Сибирские школьницы "жгут неподецки" в духе киевских неонацистов (6)
Русские оккупанты продолжают уничтожать Крым (7)
Роскомнадзор пообещал полностью заблокировать Telegram в ближайшие часы (7)
КНР удар США по Сирии тоже не понравился (0)
Собянин хочет следующие выборы себя сделать полегитимнее и прошлогодних и 2013-го (2)
В РПЦ нашли плюсы в грядущем повышении пенсионного возраста (11)
Где миллиарды на бомбоубежища, г-н Рогозин? Они разворованы? (10)
Журналист, рассказавший о гибели бойцов ЧВК Вагнера, выпал из окна и погиб (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Экономические санкции против частных лиц, а не России.
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Колумб открыл, Москва закроет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А вернуть Аляску на Родину... Слабо?
Максим Калашников Максим Калашников: Ни тудой - ни сюдой (Игорь Стрелков и от АПН Северо-Запад)
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А где ответ американским ростовщикам?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss