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Московский листок

"Почта-банкиры" подворовывали сбережения ленинградских пенсионеров для "Открытия"

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 0

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"Почта-банкиры" подворовывали сбережения ленинградских пенсионеров для "Открытия"

Сотни пенсионеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали жертвами сотрудников отделений "Почты России", которые без ведома пожилых людей оформляли на них поддельные кредитные договоры в банке "Открытие". В кредитной организации уже заверили, что все долги пенсионеров будут списаны. 

"Мы считаем своим долгом принести искренние извинения всем тем, кто пострадал от действий мошенников, попытавшихся использовать системы банка "Открытие" для личного обогащения. Невзирая на то, что банк в данном случае юридически также выступает в качестве потерпевшей стороны", - говорится в пресс-релизе "Открытия".

В банке подчеркнули, что еще в декабре прошлого года было принято решение о техническом погашении всех долгов, процентов и пеней, начисленных жертвам мошенников, и возврате им денежных средств, списанных в счет погашения "кредитов". 

Как уточнили представители кредитно-финансовой организации, решение о погашении всех долгов распространяется на всех клиентов банка, кто в рамках возбужденных уголовных дел был признан следственными органами пострадавшими, "вне зависимости о того, кем и когда были выявлены осуществленные против них и банка мошеннические действия". 

Более того, "Открытие" не будет проводить никаких мероприятий по взысканию "задолженности", в том числе тревожить пострадавших пенсионеров автоматическими сообщениями о наличии долга. 

"Отдельно подчеркнем, что в тех же почтовых отделениях, где было выявлено внутреннее мошенничество, оформлялось и множество корректных кредитных договоров. С клиентами, которые их заключили, мы продолжим работать в рамках стандартных бизнес-процедур. С начала года банк "Открытие" прекратил выдачу новых потребительских кредитов в региональных почтовых отделениях", - резюмировали в банке. 

Банк "Открытие" работал с "Почтой России" по договору, который позволял оформлять кредиты в почтовых отделениях, однако в начале 2018 года кредитно-финансовая организация прекратила выдачу займов таким способом, напоминает TJ.

Напомним, 6 апреля правоохранительные органы Республики Коми возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Усинска, на протяжении пяти лет похищавшей денежные средства организации, в которой она работала, - "Почты России". По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности злоумышленницы составил более 4 млн рублей, сообщает республиканская прокуратура.

Чтобы скрыть факт хищения перед предстоящей проверкой, сотрудница почты подожгла деньги, а также отчетные документы, находящиеся в отделении почты, рассказали в надзорном ведомстве. В ходе пожара никто не пострадал, решается вопрос о восстановлении обгоревших денежных купюр, отчитались в прокуратуре.

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