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Московский листок

Обвиняемого в хищениях у Минобороны запытали до смерти в СИЗО Петербурга

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 4

Обвиняемого в хищениях у Минобороны запытали до смерти в СИЗО Петербурга

Фигурант дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки на Адмиралтейских верфях директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный до смерти запытали в петербургском следственном изоляторе. Как сообщает "Новая газета", к такому выводу пришли специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ), полностью исключив версию о суициде.

По данным НГ, 56-летнетнего предпринимателя обнаружили повешенным 5 февраля в камере петербургского СИЗО №4, которую он делил с еще тремя заключенными.

"Примерно в 14 часов 5 февраля двоих увели на следственные действия, третьего – на встречу с адвокатом. По данным видеонаблюдения, через 15 минут из камеры вывели Пшеничного. Здания СИЗО он не покидал. Сколько точно времени он отсутствовал, где находился, в каком состоянии и с кем вернулся в камеру – неизвестно. Но в пятом часу конвойный привел его соседа и обнаружил заключенного повешенным", - пишет издание.

Отмечается, что сотрудники изолятора настаивали на версии суицида, утверждая, что "заключенный пытался вскрыть вены супинатором от кроссовка, но не смог, оторвал кабель и хотел убить себя током, а потом вытащил шнурок из капюшона толстовки и повесился".

Между тем, эксперты обнаружили на теле погибшего резаные и колотые раны и передом позвоночника. Причиной смерти оказалась тупая травма шеи и асфиксия. Кроме того, у Пшеничного обнаружили во рту следы от электротравмы, нанесенной шнуром от кипятильника, а анализы показали, что перед смертью предприниматель был изнасилован.

Что могло послужить причиной таких издевательств не представляет никто из близких предпринимателя. Однако перед гибелью он успел передать жене записки, в которых трижды просил никому не давать денег: "Никому ничего не плати".

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Пшеничного 18 января. Его заподозрили в хищении более 100 миллионов рублей

По данным издания, Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении более 100 миллионов рублей при проектировании модели корпуса и судового оборудования подлодки «Варшавянка». Его компания "Новит Про" занималась разработкой трехмерной компьютерной модели субмарины по контракту с "Адмиралтейскими верфями". В 2016 году предприниматель заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Находясь под стражей, Петров дал показания против Пшеничного и сотрудника Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа. Новые фигуранты были задержаны и арестованы, а через три недели Пшеничный погиб.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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очередной клиент для "раскулачивания"
Васечкин написал 16.04.2018 19:59
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Защита назвала содержание Зиявудина Магомедова под стражей попыткой решить деловой конфликт. "Это попытка сокрушить Магомедова морально и финансово", - заявил его адвокат Александр Гофштейн.
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срань в погонах
счетовод 7-8 млрд написал 16.04.2018 19:46
Видел как-то одного борзого дедка которому за 70 и который все еще работает 6 дней в неделю с 10 утра до 8 вечера/ Дедок может просто обьснить бабе что если баба не авторитет то никто с ней разговаривать не собирается и свое дело ей открывать не надо. Делок называет всех этих в погонах - сранью в погонах. У меня допытывался - я тут случайно в городе не стукач фсб - я ответил что у меня с фсб разные взгляды и разная жизнь. И что в крайнем случае можно поискать в погонах продажных и я буду прав а все остальные нет. ну тут непонятно - то ли заказали убить то ли срань в погонах удивилась что есть еще люди которым противно смотреть на эту срань.
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а между тем Верховный суд неоднократно разъяснял
kerg написал 16.04.2018 19:42
судам низших инстанций, что предпринимателей, которые проходят по экономическим статьям, нельзя заключать под стражу. Тем не менее, суды все чаще избирают именно такую меру пресечения для предпринимателей. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в феврале 2016 года в СИЗО содержались 6,5 тысяч человек, проходящих по экономическим статьям. Для сравнения: на 1 апреля 2012 года под стражей находилось чуть менее 4 тысяч предпринимателей.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 16.04.2018 19:26
ЦИТИРУЮ: "Друзья и коллеги называли инженера Пшеничного "русским Илоном Маском". Лодка, над которой он работал и, по мнению следствия, на которую завысил цену, была абсолютно уникальна. По мнению экспертов, появление таких лодок могло дать новые возможности и в судостроении, и в работе нефтяных и газовых компаний" (https://lenta.ru/news/2018/04/16/ilonmask/).
.
Опять-таки, ничего нового. Кто читал повесть "Епифанские шлюзы" А.Платонова, тот вспомнит, чем закончилась жизнь английского инженера Вильяма Перри - возвращение к традиционным ценностям в Путлерастии идет полным ходом.
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