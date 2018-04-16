Обвиняемого в хищениях у Минобороны запытали до смерти в СИЗО Петербурга

Фигурант дела о хищениях у Минобороны при строительстве подводной лодки на Адмиралтейских верфях директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный до смерти запытали в петербургском следственном изоляторе. Как сообщает "Новая газета", к такому выводу пришли специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы (Санкт-Петербургское ГБУЗ БСМЭ), полностью исключив версию о суициде.

По данным НГ, 56-летнетнего предпринимателя обнаружили повешенным 5 февраля в камере петербургского СИЗО №4, которую он делил с еще тремя заключенными.

"Примерно в 14 часов 5 февраля двоих увели на следственные действия, третьего – на встречу с адвокатом. По данным видеонаблюдения, через 15 минут из камеры вывели Пшеничного. Здания СИЗО он не покидал. Сколько точно времени он отсутствовал, где находился, в каком состоянии и с кем вернулся в камеру – неизвестно. Но в пятом часу конвойный привел его соседа и обнаружил заключенного повешенным", - пишет издание.

Отмечается, что сотрудники изолятора настаивали на версии суицида, утверждая, что "заключенный пытался вскрыть вены супинатором от кроссовка, но не смог, оторвал кабель и хотел убить себя током, а потом вытащил шнурок из капюшона толстовки и повесился".

Между тем, эксперты обнаружили на теле погибшего резаные и колотые раны и передом позвоночника. Причиной смерти оказалась тупая травма шеи и асфиксия. Кроме того, у Пшеничного обнаружили во рту следы от электротравмы, нанесенной шнуром от кипятильника, а анализы показали, что перед смертью предприниматель был изнасилован.

Что могло послужить причиной таких издевательств не представляет никто из близких предпринимателя. Однако перед гибелью он успел передать жене записки, в которых трижды просил никому не давать денег: "Никому ничего не плати".

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Пшеничного 18 января. Его заподозрили в хищении более 100 миллионов рублей

По данным издания, Пшеничный проходил обвиняемым в уголовном деле о хищении более 100 миллионов рублей при проектировании модели корпуса и судового оборудования подлодки «Варшавянка». Его компания "Новит Про" занималась разработкой трехмерной компьютерной модели субмарины по контракту с "Адмиралтейскими верфями". В 2016 году предприниматель заподозрил своего партнера и директора Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы и добился возбуждения уголовного дела. Находясь под стражей, Петров дал показания против Пшеничного и сотрудника Адмиралтейских верфей Глеба Емельченкова, обвинив их в умышленном завышении стоимости заказа. Новые фигуранты были задержаны и арестованы, а через три недели Пшеничный погиб.