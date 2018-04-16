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Московский листок

"Кощунница" Алёхина и монархист Энтео встретились на Лубянке в бумажном самолётике

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 2

роскомнадзор телеграм
"Кощунница" Алёхина и монархист Энтео встретились на Лубянке в бумажном самолётике

В Москве у здания ФСБ на Лубянской площади задержали нескольких участников акции протеста против блокировки мессенджера Telegram. Среди задержанных - участница Pussy Riot Мария Алехина, сообщается в Twitter "МБХ Медиа".  Во время акции участники кидали в здание ФСБ бумажные самолетики.

По данным "ОВД-Инфо", полицейские задержали 12 человек, среди которых - Дмитрий Энтео (Цорионов) и бывшая участница Pussy Riot Мария Алехина. Полицейские отводили в автозак всех, кто брал в руки самолетик.

20 марта Верховный суд отклонил иск мессенджера об отмене приказа ФСБ, определяющего порядок передачи ключей шифрования. Уже через несколько часов Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. При этом в ведомстве сослались на вступившее в силу ранее решение мирового суда, который оштрафовал Telegram за отказ передавать ФСБ ключи шифрования.

В пресс-службе ведомства тогда уточнили, что по истечении 15 дней Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа к интернет-ресурсам Telegram на территории РФ. В тот же день Павел Дуров отказался выполнять требование Роскомнадзора и пообещал, что Telegram продолжит стоять на страже свободы и конфиденциальности.

Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. "В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Операторы связи и интернет-провайдеры должны полностью ограничить доступ к Telegram в РФ в течение суток с момента внесения Telegram в базу запрещенных ресурсов. По словам глава Роскомнадзора Александра Жарова, процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. "Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать", - цитирует чиновника Интерфакс.

От редакции: Вот уж общество спектакля! И отъявленный реакционер-путриот и одна из левых либералок "болотной волны" - не живут без соцсетей, и потому выходят бороться за бытие своЕ, за свободу слова... Кстати, Энтео там недавно поблизости от Лубянки разбивал бюст Дзержинского в знак ненависти к большевикам и "кровавой гэбне", к НКВД, ОГПУ и ЧК, которые умуяили цвет русской нации. Истинный пассионарий! Другие-то стерпят, тем более что Дуров обещал всё предусмотреть и заложить изменения в саму "Телеграмму". Хорошо только нам, олдскУлу Сети - нам что Инстаграм, что Телеграм - всё одинаково. Мы ещё в ЖЖ начинали! Туда и вернёмся, если что...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Святой Пигидий написал 16.04.2018 22:47
О, мля! А эта гундяевская титушка пидapoк Цорионов откуда нарисовался? Давно его не было ни видно, ни слышно. Я таки думал, что он сдох. Ан нет! кураторы отрядили его протестовать... право, забавно, когда шустрят штатные провокаторы, либо опошляя что-то, либо передергивая внимание на себя.
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Тов.Дмитрий
Szanya написал 16.04.2018 22:02
Спасибо, что напомнил, Тов. Дмитрий, сам и не очень-то, там в ЖЖ, выражаеешь свои мысли, даешь фору Тов.Дарьи, такой неисправимой оптимистки, у которой в Левом Движении всегда все нормально)))
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