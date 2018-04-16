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Московский листок

Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч адресов Amazon из-за Telegram

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 3

Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч адресов Amazon из-за Telegram

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компани Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России, сообщает RT со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

"У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда", - заявил чиновник.

По его словам, сначала Роскомнадзор заблокировал порядка 9000 собственных IР-адресов Telegram. После этого мессенджер перешел на подсети Amazon – это около 600 000 IР, и они также были отправлены на блокировку. Вечером 16 апреля сервис перешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 000), которые Роскомнадзор пообещал заблокировать в ближайшее время.

"Мы постоянно мониторим ситуацию. Возможности две: блокировка или Telegram выполнит требование закона и представит ФСБ ключи", - цитирует Жарова газета "Ведомости".

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор внес Telegram в список заблокированных ресурсов в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписок пользователей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Возможности две: блокировка или Telegram выполнит требование закона
никто написал 16.04.2018 22:23
Вот бл-ть это можно сделать, а построить современный завод -производство, дать людям работу с возможность заработать ни хрена не магем, тока запрещать.. Тошнит от этих дебилов от власти.
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Работа у провайдера в России такая
Шуточкин написал 16.04.2018 22:06
Динамические адреса CLOUD.COM, который обслуживает Москву, блокировать можно ежедневно, но бесполезно.
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(без названия)
Дебилы,***** написал 16.04.2018 21:44
Чего прибедняться,заблокируйте весь интернет!
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