Роскомнадзор заблокировал 600 тысяч адресов Amazon из-за Telegram

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компани Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России, сообщает RT со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

"У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда", - заявил чиновник.

По его словам, сначала Роскомнадзор заблокировал порядка 9000 собственных IР-адресов Telegram. После этого мессенджер перешел на подсети Amazon – это около 600 000 IР, и они также были отправлены на блокировку. Вечером 16 апреля сервис перешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 000), которые Роскомнадзор пообещал заблокировать в ближайшее время.

"Мы постоянно мониторим ситуацию. Возможности две: блокировка или Telegram выполнит требование закона и представит ФСБ ключи", - цитирует Жарова газета "Ведомости".

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор внес Telegram в список заблокированных ресурсов в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписок пользователей.