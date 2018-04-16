Думаки-единороссы додумались до черты оседлости в доступе к высшему образованию

Депутат-единоросс Сергей Вострецов внес в Госдуму законопроект, в котором предложил ограничить возможность получения бесплатного высшего образования возрастом и территорией проживания, а также обязать выпускников вузов, отучившихся за счет бюджета, отработать не менее четырех-пяти лет на государство по специальности.

Документ, опубликованный 16 апреля на сайте Госдумы, предполагает, что бесплатное высшее образование могут получать студенты в возрасте от 17 до 30 лет и только проживающие на территории Российской Федерации.

Кроме того, автор инициативы предлагает дополнить статью 54 закона "Об образовании" новой частью, в которой будет прямо закреплена обязанность граждан, закончивших вуз за счет федерального бюджета, отработать несколько лет в государственном или муниципальном учреждении, органе власти, в госкорпорации или на предприятии, где не менее 50% принадлежит государству.

Не менее четырех лет надо будет отработать после успешного прохождения программы бакалавриата, не менее пяти лет - если выпускник закончил вуз по программе специалитета, не менее шести лет придется трудиться на госпредприятии отучившимся в магистратуре.

Если же выпускник работать на государство не захочет, Вострецов предлагает заставить его возместить в полном объеме сумму, которая была потрачена государством на его обучение и на "меры социальной поддержки".

Отметим, из текста закона неясно, что делать тем выпускникам, которые захотят продолжить обучение за рубежом, например поступив в магистратуру или аспирантуру иностранного университета.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его цель - снизить безработицу среди выпускников вуза, которые не могут устроиться по специальности из-за отсутствия опыта работы.

"Организации должны подавать заявки по своей отрасли на тех специалистов, которые им необходимы, обеспечивать студентам производственную практику по обучаемой специальности, а взамен получать высококвалифицированных специалистов. Гражданин, знающий, что после окончания вуза будет трудоустроен, начнет стремиться стать высококвалифицированным специалистом и будет в этом заинтересован", - поясняет депутат.

По словам автора законопроекта, нововведения позволят решить две проблемы: увеличить число выпускников вузов, работающих по профессии, и компенсировать затраты государства на получение гражданами бесплатного высшего образования.

Отметим, 30 марта сообщалось, что системе образования РФ не хватает бюджетных денег даже для минимального развития школ и вузов.

В 2011 году на тот момент кандидат в президенты и лидер "Правого дела" Михаил Прохоров предлагал вернуться к модели, при которой высшее образование должно получать не больше 20% молодежи при одновременном создании высококвалифицированных рабочих мест. По мнению, которое высказывал Прохоров, если высшее образование будут получать не более одной пятой части молодых людей, тогда это позволит устранить дисбаланс между рынками труда и образованием.

Напомним, ещё в 2012-м году летом Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает избыточным количество высших учебных заведений, которое сейчас есть в России. Об этом он заявил на заседании "открытого правительства" по вопросам образования, передает РИА Новости.

"Очевидно, что общее количество вузов превосходит все разумные рамки", - сказал премьер. "Карфаген должен быть разрушен, значительная часть вузов, которые не отвечает современным критериям, должна быть перепрофилирована или закрыта", - заявил он.

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