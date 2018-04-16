Роскомнадзор пообещал заблокировать прокси-серверы за экстремизм

Роскомнадзор начал рассылку уведомлений о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram, заявил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

"Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры. Вразнос пошла служба", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор распорядился заблокировать более 655 тыс. IP-адресов хостингового провайдера Amazon Web Services из-за того, что Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.