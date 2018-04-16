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Московский листок

Роскомнадзор пообещал заблокировать прокси-серверы за экстремизм

Опубликовано 16.04.2018 в разделе комментариев 4

Роскомнадзор пообещал заблокировать прокси-серверы за экстремизм

Роскомнадзор начал рассылку уведомлений о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram, заявил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

"Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры. Вразнос пошла служба", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор распорядился заблокировать более 655 тыс. IP-адресов хостингового провайдера Amazon Web Services из-за того, что Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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а еще можно законодательно обязать всех россиян смотреть два раза в день 1 и 2 каналы
kerg написал 16.04.2018 23:08
Ну а по выходным добавить НТВ и РЕН-ТВ.
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да пора уж вырубить весь интернет к едрене матери
корнхолио написал 16.04.2018 23:05
что б народ не мучился и экстримизмом всяким не занимался. Ну на кройняк можно сделать чисто российский интернет, что б полностью модерировался ФСБ ну и Соловьевыми всякими. Соцсети - только по паспорту и с разрешения ФСБ.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 16.04.2018 22:59
"...Они блокируют телеграм, потому что мы создали здесь жизнь: мы шутим, грустим, смеемся, рефлексируем, обсуждаем, не взирая на их звериные оскалы, на их правила. Для нас, в телеграме, их нет, они - пустое место. И этого они нам не могут простить..." - https://twitter.com/StalinGulag/status/985823823017672704
.
Мне здесь добавить нечего - это в десятку!
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заблокировать роскомпозор
Гнев написал 16.04.2018 22:58
Когда же уже заблокируют роскомпозор желательно мотыгами по головам сотрудников, пули они уже не достойны.
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