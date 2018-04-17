Совсем уж абсурдное дело врача все же пересмотрят

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков", — огласил решение один из судей коллегии.

Одновременно он вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела. Они связаны с грубыми нарушениями, допущенными при расследовании и рассмотрении дела по существу.

Пока дело будет в прокуратуре, Мисюрина останется под подпиской о невыезде.

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Ну что ж, бывают и хорошие новости. Приговор, озадачивающий своей нелепостью и невежством, иногда могут отменить. Не совсем, но все же...

По существу, любой врач сегодня может быть осужден и посажен исключительно по причине полного, какого-то средневекового невежества следователей и судей.

Судья - юрист, следователь в лучшем случае юрист, то есть они имеют полное законное право не знать, где там у человека что находится. Но они и не могут оценить ни качества эспертов, ни качества самой экспертизы, то есть слепо доверяют любой лабуде, написанной каким-нибудь додиком, аттестованным в качестве эксперта.

Хотя разве это только наша проблема? Вот у нас на глазах весь мир встает раком, от того, что президенты и премьеры - юристы, и не могут оценить данных, понятных любому школьнику, изучающему химию.

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Вы думаете, справедливость восторжествовала? Ни хрена подобного!

Анатолий Баранов