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Московский листок

Совсем уж абсурдное дело врача все же пересмотрят

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 1

медицина здравоохранение врач
Совсем уж абсурдное дело врача все же пересмотрят

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков", — огласил решение один из судей коллегии.

Одновременно он вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела. Они связаны с грубыми нарушениями, допущенными при расследовании и рассмотрении дела по существу. 

Пока дело будет в прокуратуре, Мисюрина останется под подпиской о невыезде.

***

Ну что ж, бывают и хорошие новости. Приговор, озадачивающий своей нелепостью и невежством, иногда могут отменить. Не совсем, но все же...

По существу, любой врач сегодня может быть осужден и посажен исключительно по причине полного, какого-то средневекового невежества следователей и судей. 

Судья - юрист, следователь в лучшем случае юрист, то есть они имеют полное законное право не знать, где там у человека что находится. Но они и не могут оценить ни качества эспертов, ни качества самой экспертизы, то есть слепо доверяют любой лабуде, написанной каким-нибудь додиком, аттестованным в качестве эксперта.

Хотя разве это только наша проблема? Вот у нас на глазах весь мир встает раком, от того, что президенты и премьеры - юристы, и не могут оценить данных, понятных любому школьнику, изучающему химию. 

Макрону следовало жениться на учительнице по химии 

А на финал в стране уже просто некому лечить больных. 

Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира 

Вы думаете, справедливость восторжествовала? Ни хрена подобного! 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
n1ckitinar написал 17.04.2018 00:37
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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