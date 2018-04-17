Объявить Сирию в состоянии войны с НАТО и США

Так уж получается, но когда США с сообщниками начинают очередную агрессивную войнушку против кого-либо (заведомо более слабого), я обычно даю советы этим жертвам агрессии США. Не то, чтобы я на этих советах специализировался (был бы эдаким «политологом»), а просто я смотрю на события с позиций того, что должны делать делократы во главе страны. И, соответственно, я вижу ненормальность происходящего.

Ну и меня тянет показать эту ненормальность читателям, а этот показ лучше всего представить в виде совета. Кстати, последний, кому я давал советы, был, если вы помните, Навальный, и принял он мои советы точно так же, как и Милошевич с Садамом Хуссейном и Каддафи, - никак.

Что смешно, так это то, что мой технический совет (который не всем обязан быть виден), который я сам считал третьестепенным по важности, был внедрён в танковые войска практически всеми (хотя и с опозданием). А вот политический совет, который, казалось бы, был очевиден, никто не воспринял.

Поэтому в связи с тем, что американцы начали неприкрытую агрессию против Сирии, я хочу и в связи с этой войной показать читателям ненормальность происходящего,

Но сначала ещё раз напомню, какой именно мой совет был внедрен - всё-таки мне приятно об этом вспомнить.

Когда в 1999 году НАТО стало бомбить Югославию, то меня, конечно, как и любого человека, взяла злость и одолели мысли о том, как бы сербам помочь. Сначала я поставил себя на место командующего сербской армией и стал думать, что бы я сделал, если НАТОвский сброд решится вторгнуться в Косово сухопутными силами. У сербов было около 2000 танков Т-62 и экипажи к ним. Но пускать их на силы НАТО было бессмысленно: эти силы мощно вооружены кумулятивными противотанковыми средствами - гранатометами, управляемыми и неуправляемыми ракетами. Пехота НАТО и вертолеты сожгут сербские танки, даже если сербские танки уклонятся от боя с танками НАТО.

А местность там довольно пересеченная при хорошо развитой дорожной сети. Есть где танкам укрыться, и есть возможность сделать бросок на 100-200 км к тому участку фронта, где НАТО не ждёт, либо выйти во фланг в тыл, либо атаковать НАТОвцев на марше. Но...! Но это только в том случае, если бы сербские танки были защищены от кумулятивных боеприпасов.

Следовательно, их надо было защитить, но никакая экзотика не годилась - Сербия была в блокаде. Осталось одно - навесить на танки экраны. Но тут такая проблема: если экраны сделать из тонкой стали, то они при взрыве на экране кумулятивного боеприпаса будут воспринимать взрывную волну всей своей площадью и не будут ее выдерживать - тонкие экраны будут рваться и коробиться. В результате они могут закрыть танкистам обзор и сделать танк беспомощным. Если сделать экраны прочными из толстого листа, то тогда экраны будут тяжелыми и танк их не потащит. Да и есть ли в Сербии необходимый лист? Есть ли заводы, на которых можно было бы выполнить эту модернизацию, причем, в 2-3 недели?

И мне пришла в голову мысль - экраны надо делать в виде решетки. Тогда, если снаряд попадет прямо в прут решетки взрывателем и взорвется, то ударная волна пройдет сквозь экран. А если кумулятивная боевая часть попадет между прутьями, либо застрянет в решетке, либо при прохождении сквозь нее сожмется и сожмет кумулятивную воронку. Танк будет защищен от оружия пехоты НАТО, и вот тут бы ему с ней и встретиться!

Решетку, конечно, надо бы делать из стальной полосы, чтобы она резала боевые части гранат и ракет, но была ли подходящая полоса в Сербии? Зато без сомнений в Сербии была строительная сталь на складах строительных фирм - арматура для бетона. Это, конечно, не совсем то, но эта сталь уже относится к классу легированных - она очень прочная. И главное, эта сталь легко сваривается. Следовательно, экраны на танки можно изготовить и навесить в любой мастерской, в которой есть сварочный аппарат, а они есть везде.

Я сделал эскиз экрана, написал пояснительную записку и через нашего автора Предрага Миличевича связался с военным атташе посольства Югославии полковником Петровичем. Мы с ним договорились встретиться в воскресенье, я, конечно, не говорил, зачем. А уже в посольстве, в его кабинете я передал ему документы, эскиз и растолковал, как мог, что к чему, поскольку полковник был авиатором. Я ничего не просил у него, даже не просил сообщать мне решение, которое примут по моему предложению генералы в Югославии. Полковник пообещал отправить документы в Белград немедленно, на том мы и расстались. Я не знаю, был ли толк от моего предложения или не был, - ведь когда посмотришь на наших генералов, то склоняешься к мысли, что генерал - это уже не звание, это диагноз. Кто сказал, что в Сербии они должны быть другими – не такими, как у нас или в Ираке Саддама Хусейна?

НАТО побоялось войти в Косово силой, я не увидел сербские танки в бою и так и не узнал, какое решение принято по моему изобретению. И когда война НАТО с Сербией закончилась и секретность потеряла смысл, я написал статью об этом экране в «Дуэли». И спустя несколько лет увидел это свое изобретение на американских БМП в Ираке, а еще позже – на российских танках на Кавказе.

Что касается Сирии, то они уже давно не нуждаются в этом совете - сирийские танки и так увешаны решётчатыми экранами чуть ли не «по самое немогу».

Сирийский танк:

https://pbs.twimg.com/media/DOSIODGWAAAn3z1.jpg

Мало этого, российский танк Т-90М уже и строится с экраном.

http://itd3.mycdn.me/image?id=858580593880&t=20&plc=WEB&tkn=*AyR_YicR0BZhchV1DF_H64HGOjU

Но, повторю, не это было главное.

Не дожидаясь конца боевых действий в Косово и бомбёжек Белграда, я сразу же написал статью с предложением Милошевичу объявить Югославию в состоянии войны со странами НАТО. Юридически это очень сильно меняло ситуацию, хотя бы в том, что войны заканчиваются миром. И этот мир или капитуляцию Югославии страны НАТО обязаны были бы подписать именно с Милошевичем или его преемниками.

С объявлением себя в состоянии войны, Югославия получила бы законное право действовать оружием по территориям стран НАТО, а это заставило бы задуматься народы этих стран о том, кто дал право их правительствам втягивать эти народы в войну? Результат войны для Югославии был бы не хуже, чем он был, но правительства стран НАТО обязаны были бы объясниться с народом, какого черта они начали агрессивную войну с Югославией?

Появились бы все оговоренные правилами войны преимущества – пленные, диверсии, союзники, нейтральные страны, запреты на сознательные действия против мирного населения. Скажем, в экономике Европы уже тогда жили и работали миллионы югославов, причем, часто на высоких должностях. С признанием Югославии в состоянии войны, эти люди подлежали интернированию – заключению в лагеря до окончания войны. Мало того, что НАТО сразу же понесло бы денежные потери на интернирование, но это бы и вызвало потери в экономике от ареста югославских специалистов.

Кстати, позже обвиняли Милошевича в нерешительности даже либералы, скажем, Е. Гильбо писал: «Если бы в ответ на агрессию он не делал вид, что ничего не произошло, а только объявил бы состояние войны со странами НАТО, общественное мнение этих стран не дало бы их правительствам продолжать войну. Если бы он ответил на бомбардировки сухопутными операциями - против Македонии, Боснии, Хорватии, Венгрии, война неизбежно бы закончилась компромиссом, ибо у НАТО не было возможности увязнуть в этой кампании, сохранив стабильность европейских правительств. Достаточно было бы угрозы терактов, чтобы слабое недовольство европейцев вылилось в жесткие протесты против политики НАТО. Достаточно было бы хоть чуть-чуть обозначить сопротивление агрессору, чтобы нашлось множество весьма разноплановых сил в Европе и мире, которые поддержали бы Югославию».

Кроме того, что, может, и не принципиально, но после официальной войны даже сверхподлому трибуналу в Гааге не ясно было бы, кого судить, – правительство Югославии или правительства стран НАТО, поскольку, как и в Нюрнберге, первым был бы вопрос, кто войну начал?

Сейчас войны выигрываются не оружием, а СМИ, а в СМИ оружием является слово, очень часто – лживое или туманное. Вот и надо было ввести в бой слово правды - объявить ясным словом то, что происходило, словом «война», словом, влекущим за собою юридические последствия.

Подчеркну – это не Югославия должна была объявить войну, она обязана была признать себя находящейся в состоянии войны, то есть, официально принять то, что уже было, - официально признать начало войны блоком НАТО против себя.

Тоже самое, разумно сделать и Сирии, раз США начали их бомбить.

Кстати, прецедентом в таком признании себя в состоянии войны, являются сами США.

7 декабря 1941 года Япония напала на военную базу США в Перл-Харборе без объявления войны, точно так, как США напали на авиационную базу Сирии Эш-Шайрот 17 апреля 2017 года, как они атаковали Сирию в апреле 2018-го. Мало того, Япония и впоследствии войну не объявила, ограничившись меморандумом о прекращении переговоров, как США не объявляют войну Сирии. В 1941 году сначала президент США Рузвельт 7 декабря подписал указ об объявлении войны Японии, а на следующий день запросил у Сената и Конгресса разрешение на объявление войны. Сенат разрешил единогласно, а в Конгрессе был один конгрессмен против.

И по этому американскому прецеденту, бомбёжки Белграда, Багдада или Триполи, как и сегодня бомбёжки Штатами Сирии, требовали объявления войны США, или, чтобы указать на агрессора, требовали объявления себя в состоянии войны с США.

И теперь, по этому американскому прецеденту, Сирии надо объявить себя в состоянии войны с США.

Тут надо понять, что европейскому и американскому обывателю от осознания того, что в начавшейся войне его могут убить даже дома на законных основаниях, гораздо неуютнее, чем от мысли, что его правительство где-то ведет победную авантюру, не имеющую к обывателю отношения.

Милошевич побоялся этого грозного слова «война», результат известен. И в Ираке Садам Хусейн или боялся, или перемудрил, но не решился сделать то, что обязан был сделать – признать Ирак в состоянии войны с бандитской коалицией. И в Ливии Каддафи сильно уж надеялся на своих приятелей путиных и саркози с берлусконями.

Гибель мирного населения в Европе от рук сирийцев, устраивающих диверсию против вооруженных сил или экономики официальных врагов Сирии, или топящих торговые суда этих врагов, не будет нарушением общепризнанных прав и обычаев войны, защищаемых международным законом. Достаточно вспомнить не только то, что сделали англо-американцы во Второй мировой с мирным населением Гамбурга или Дрездена, достаточно вспомнить гибель мирных сербов, иракцев, ливийцев под бомбами НАТО.

Сейчас, евробандиты воюют как бы лично с Асадом, но после объявления Сирии в состоянии войны, евробанды будут воевать с государством «Сирия».

Сейчас сирийские мятежники, которые поддерживаются США, как бы личные противники Асада - им как бы не нравится не независимость Сирии, а лично Асад. Но после объявления Сирии в состоянии войны со США они станут коллаборационистами, воюющими против Сирии на стороне евробандитов. То есть, мятежники из граждан Сирии превратятся во вражеские войска на территории Сирии, с которыми и поступать можно, как с вражескими войсками. Это, прежде всего, произведет впечатление на самих мятежников, поскольку это все же разные вещи – воевать против Асада в пользу «свободы» или против Сирии в пользу США или Турции. Официальное признание войны все расставит по своим местам.

Наконец, Сирия привлечет союзников, которыми могут стать мусульмане в соответствующих странах Европы и в США. Для этого достаточно принять закон, по которому люди, принявшие участие в борьбе (в том числе и партизанской) против врагов Сирии, сразу же становятся ее гражданами и военнослужащими. Не как террористы, а как военнослужащие! Много или мало будет таких добровольцев в Европе, это второй вопрос, но бандитским европейским странам и США придется рассматривать в качестве таковых всех мусульман на своей территории.

Разумеется, признать Сирию в состоянии войны должен не Асад, а Народный Совет - парламент Сирии.

***

Есть и ещё нюанс. Если твой враг хочет от тебя, чтобы ты что-то делал, то даже если ты и не понимаешь, зачем это он так хочет, но поступать во исполнение его желания нельзя. Конечно, нужно пытаться разгадать замысел врага и действовать осмысленно, но просто тупо идти на поводу у врага - нельзя!

Дело в том, что США прекрасно знают, как объявляется война, поскольку за свою историю они объявляли войну 11 раз.

В 1812 году (17 июня) - Великобритании, 12 мая 1846 года - Мексике, 25 апреля 1898 года - Испании, 6 апреля 1917 года - Германии, 7 декабря 1917 года - Австро-Венгрии, 8 декабря 1941 года - Японии, 11 декабря 1941 года - Германии, 11 декабря 1941 года - Италии, 4 июня 1942 года - Болгарии, 4 июня 1942 года - Венгрии, 4 июня 1942 года - Румынии.

А вот после 1942 года - как обрезало. США непрерывно воюют по всему миру, но даже в крупных войнах (в Корее или Вьетнаме) война ими не объявляется. Почему? Думаю, что по выше сказанным в статье причинам, но есть и «Устав Организации Объединенных Наций, который обязывает страны искать разрешение споров мирным путём и требует разрешения ООН прежде, чем одна страна сможет начать любое использование силы против другой, если только это обязательство не нарушает права на самооборону против вооруженного нападения». США уже напали, ООН нарушает обязательство предотвращать агрессию, но что ООН сможет сделать, если страна, которая осуществляет своё право на самооборону, признает себя в состоянии войны?

Сирия же обороняется, ведь США не ищет «разрешение споров мирным путём», да и спора между США и Сирией нет.

Сирии уже только потому следует объявить войну США, что США категорически не собирается этого делать.