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Московский листок

Ни земли, ни воды убийцам народов!

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 2

сша война греция
Ни земли, ни воды убийцам народов!

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Незамедлительный и решительный ответ на империалистическое вмешательство США, Франции и Великобритании в Сирию при поддержке НАТО-ЕС и попустительстве греческого правительства дали тысячи трудящихся, молодых людей и пенсионеров, собравшихся на площади Синтагма в субботу (14/04), которые приняли участие в демонстрации до стен американского посольства. Участники шествия прошли мимо зданий посольств и тех стран, которые стали протагонистами  империалистической бойни. Присутствие десятка молодых солдат, находящихся на службе в армии, придавало демонстрации особый смысл.

На митинге выступил Генсек ЦК КПГ Димитрис  Куцумбас, который среди прочего отметил:

«Мы посылаем сигнал, решительно осуждающий новое нападение на Сирию со стороны США, Великобритании и Франции при поддержке и потворстве других государств-членов НАТО и ЕС. Нападение, в результате которого гибнет мирное население и многие получают ранения. Империалисты вновь проливают кровь народов региона. Уничтожают и расчленяют государства, используя надуманные  факты и предлоги.

(…)Ложью является то, что будто наша страна не причастна к новому нападению! Правительство СИРИЗА-АНЭЛ изо всех сил, активно участвует в новом преступлении империалистов, повышая свою роль. Оно несет огромную ответственность, поскольку втягивает страну, наш народ еще глубже в эту бойню от имени греческого капитала, стремящегося к участию в разделе добычи и рынков. Оно систематически и открыто приукрашивает американский и европейский империализм.

 

(…)Сейчас необходимо усилить борьбу против империалистической войны. За закрытие военной базы в Суде и всех иностранных баз в Греции. За закрытие британских военных баз на Кипре, которые являются плацдармом смерти. За возвращение всех греческих военнослужащих из военных миссий за рубежом. За выход нашей страны из НАТО и ЕС».



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!!QQ!TOTQQ!GRJADJOT!& написал 17.04.2018 01:35
- А Греки - то таки молодцы! То таки да!
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(без названия)
n1ckitinar написал 17.04.2018 00:41
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
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