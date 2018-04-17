Ни земли, ни воды убийцам народов!

Незамедлительный и решительный ответ на империалистическое вмешательство США, Франции и Великобритании в Сирию при поддержке НАТО-ЕС и попустительстве греческого правительства дали тысячи трудящихся, молодых людей и пенсионеров, собравшихся на площади Синтагма в субботу (14/04), которые приняли участие в демонстрации до стен американского посольства. Участники шествия прошли мимо зданий посольств и тех стран, которые стали протагонистами империалистической бойни. Присутствие десятка молодых солдат, находящихся на службе в армии, придавало демонстрации особый смысл.

На митинге выступил Генсек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, который среди прочего отметил:

«Мы посылаем сигнал, решительно осуждающий новое нападение на Сирию со стороны США, Великобритании и Франции при поддержке и потворстве других государств-членов НАТО и ЕС. Нападение, в результате которого гибнет мирное население и многие получают ранения. Империалисты вновь проливают кровь народов региона. Уничтожают и расчленяют государства, используя надуманные факты и предлоги.

(…)Ложью является то, что будто наша страна не причастна к новому нападению! Правительство СИРИЗА-АНЭЛ изо всех сил, активно участвует в новом преступлении империалистов, повышая свою роль. Оно несет огромную ответственность, поскольку втягивает страну, наш народ еще глубже в эту бойню от имени греческого капитала, стремящегося к участию в разделе добычи и рынков. Оно систематически и открыто приукрашивает американский и европейский империализм.

(…)Сейчас необходимо усилить борьбу против империалистической войны. За закрытие военной базы в Суде и всех иностранных баз в Греции. За закрытие британских военных баз на Кипре, которые являются плацдармом смерти. За возвращение всех греческих военнослужащих из военных миссий за рубежом. За выход нашей страны из НАТО и ЕС».