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Московский листок

Асада решили выгнать из Почетного легиона. Путину приготовиться?

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 2

франция путин асад
Асада решили выгнать из Почетного легиона. Путину приготовиться?

Париж начал процедуру лишения президента Сирии Башара Асада знака ордена Почетного легиона, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера - великим магистром ордена по должности является президент Франции Эммануэль Макрон. 

Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

***

Ну, Франция просто выстроилась в очереди за Украиной, внесшей вчера Асада в "черный список" сайта "Миротворец" - теперь сирийскому лидеру ни за что не прогуляться по Жмеринке и Кривому Рогу... А теперь вот и орденом Почетного легиона не похвастаться перед пацанами...

Немного украинского дерьма для Башара Асада

Однако ж после того, как Франция ни с того, ни с сего нанесла ракетный удар по Дамаску, Башару Асаду следовало и самому вернуть этот орден. Ведь удар был нанесен действительно ни с того и ни с сего - во-первых, не было еще даже проведено никакого расследования, комиссия ОЗХО прибыла в Дамаск практически одновременно с нанесением ударов. А во вторых, даже если химическая атака и была, каким боком это касается интересов Франции?

Надо сказать, от висюльки, когда-то учрежденной Наполеоном, приличные люди давно отказываются - например, композитор Берлиоз, супруги Пьер и Мария Кюри, Жан-Поль Сартр. Число награжданных исчисляется сотнями тысяч, и "награду" раздают буквально кому попало - часто просто за денежный взнос. Вообще по правилам ордена знаки отличия не даются бесплатно. Если кавалер хочет, чтобы они были вручены ему на церемонии награждения, то он должен сам купить их... Вот, например, в России полно кавалеров Почетного легиона: брат и сестра Прохоровы, например, а также Якунин, Тимченко, Боллоев, Семенихин и другое звезды российского бизнеса. Или вот Венедиктов, который "Эхо Москвы", Артамонов, калужский губернатор, Сеславинский, руководитель агенства по печати... Ясно, что не только Сартру в такой компании было бы неуютно. 

Например, тринадцать российских кавалеров ордена Почетного Легиона выступили в поддержку члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, задержанного во Франции в ноябре по подозрению в неуплате налогов. Среди них, кстати, и Герман Греф - он тоже французский кавалер...

Кстати, до сих пор непонятно, был ли лишен Большого креста маршал Петен - герой Первой мировой войны, который позже возглавил коллаборационистский режим Виши? Суд приговорил Петена не только к пожизненному заключению, но и к общественному бесчестию, что предполагало лишение маршала всех наград. Однако его имя до сих пор значится в списке кавалеров ордена Почетного легиона.

Кавалерами Большого креста этого ордена являются и Ельцин с Путиным. С первым все понятно, а вот в адрес Путина, кавалера Большого креста ордена Почетного легиона великий магистр ордена Макрон вводит санкции... Может Путину того, тоже отказаться, пока не поперли?..

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 17.04.2018 01:31
Ясно, що кореша сожителя Кабаевой (Ботоксной крысы) стали полными кавалерами ордена "за заслуги перед отечеством", но
меня удивляет вопрос - как попугай Кеша стал полным кавалером этого ордена?
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=))
Арт написал 17.04.2018 01:27
Пускай носят ордена. Будет легче отделять жидопидарков.
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