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Московский листок

На Украине испытали пиратскую версию Ми-2

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 0

Вертолет украинского производства "Надежда" впервые совершил полет в Запорожье, сообщает пресс-служба предприятия "Мотор Сич". Летательный аппарат МСБ-2 — "Надежда" является модернизированной версией Ми-2.

О соглашениях между концернами "Миля" и "Мотор Сичью" ничего не известно - более того, межгосударственные отношения в области экономики практически свернуты. 

Украина и раньше была замечена в пиратском апгрейде самолетов "МиГ" и "Сухой", а также в нелицензированном ремонте, что приводило к крушениям в разных странах - это происходило задолго до российско-украинского конфликта, еще в конце 90-х. 



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