Вертолет украинского производства "Надежда" впервые совершил полет в Запорожье, сообщает пресс-служба предприятия "Мотор Сич". Летательный аппарат МСБ-2 — "Надежда" является модернизированной версией Ми-2.

О соглашениях между концернами "Миля" и "Мотор Сичью" ничего не известно - более того, межгосударственные отношения в области экономики практически свернуты.

Украина и раньше была замечена в пиратском апгрейде самолетов "МиГ" и "Сухой", а также в нелицензированном ремонте, что приводило к крушениям в разных странах - это происходило задолго до российско-украинского конфликта, еще в конце 90-х.