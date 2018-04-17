На востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода

"Мосэкомониторинг" зафиксировал минувшей ночью в нескольких районах на востоке столицы четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода.

По данным экологической службы, в районе Косино-Ухтомский предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода была превышена в 4,4 раза, в районе Выхино-Жулебино - в 2,2 раза, в Рязанском и Новокосине - в 1,8 раза, в Марьине и Люблине датчики зафиксировали превышение в 1,4 раза.

Кроме того, допустимые концентрации сероводорода ночью были незначительно превышены в районах Марьино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанский.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 апреля в районе Косино-Ухтомский автоматические станции зафиксировали 4,5 кратное превышение уровня содержания сероводорода в воздухе.