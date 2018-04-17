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Московский листок

В Архангельске загорелся ТЦ "Фокус"

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 0

Во вторник, 17 апреля рано утром в торговом центре "Фокус" в Архангельске произошел пожар. Сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Вологодская, дом 8 поступило около 6 часов 40 минут. По данным портала Region29.ru, возгорание произошло на четвёртом этаже торгового комплекса. Наблюдалось сильное задымление, затем огонь вышел на стеклянную крышу здания. Дым от пожара было видно за несколько километров.

На место прибыли 30 пожарных и две единицы техники. Для тушения пожара перекрыт Троицкий проспект.

По данным пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области, отрытое горение удалось ликвидировать в 7.21. "Жертв и пострадавших нет, было выведено шесть человек. В данный момент продолжается проливка конструкций", - цитирует РИА Новости источник в МЧС. По его словам, в центре сгорела кровля на площади около 300 квадратных метров.

 



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