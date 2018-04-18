В шахту с тремя картофелинами

15 апреля 2018 года Вера Шихова вынуждена была срочно прервать свою вахту протеста в Москве и вернуться в Прокопьевск.

Бессрочный пикет, который она, начиная с лета 2013 года, держит в столице, добиваясь защиты прав для своего сына, пострадавшего на шахте Зиминка, прерывался уже несколько раз.

Сначала в декабре 2013-го, когда Шихова получила гарантии от прокопьевских чиновников. Как оказалось, наполовину напрасных - вопрос по жилью был решён, по сыну - заблокирован.

Потом в июле 2014-го, когда Шихову через две недели московских пикетов, в наручниках, этапировали прямо в прокопьевский суд, предъявив ей обвинения в клевете на Ирину Чулянчик, председателя прокопьевской МСЭК, настаивающей на 80% трудоспособности для шахтёра-инвалида.

В июле 2015-го Шихова снова вернулась в Москву, на этот раз разместившись с вахтой протеста у Останкино, поближе к прессе, за информационной поддержкой. Этот пикет у Останкино продолжался в течение одного года и трёх месяцев, после чего Шихова, на этот раз уже по своей воле, вынуждена была прервать его в октябре 2016-го, чтобы срочно выехать в Прокопьевск к сыну - состояние его здоровья резко ухудшилось.

В мае 2017-го Шихова снова вернулась в Москву, пикетировала каждый день у Приёмной Президента, во второй половине дня - на Манежной площади. И вот через 11 месяцев история повторилась - Шихова вновь вынуждена срочно выехать к сыну.

За всё это время местные и столичные власти не дали ей никаких надежд на решение её вопроса - уже несколько лет они игнорируют нарушения конституционных прав Александра Шихова. Впрочем, сокрытие профессиональных травм в шахтёрском регионе - дело обычное. Необычно, когда люди столь самоотверженно готовы выступить в свою защиту.

Кроме угроз, задержаний, финансовых преследований - Шихова не получила никакой поддержки государства. Мать пострадавшего шахтёра вынуждена разрываться на полстраны, пытаясь одновременно добиться в Москве исполнения судебного решения (признающего полную потерю трудоспособности Александра Шихова), социальных гарантий для него и одновременно проводить лечение больного сына в Прокопьевске. И всё это - за 8.5 тысяч пенсионных рублей на двоих.

Вера Шихова подозревает, что травмирование её сына могло быть и не случайным. Её жизнь ранее была крепко связана с шахтёрами, более 20 лет борьбы за их права.

С 1997 года по 2000-й было запланировано без переселения людей закрыть весь угольный регион, шахты начали закрывать.

С прокопьевскими шахтёрами Шихова сражалась против закрытия шахт - "Центральная", "Шахта им. Калинина", "Тырганская", "Смычка", "Северный маганак", "Манейха", "Красный углекоп", "Коксовая", вместе противостояли затоплению шахт, добивались выплаты заработных плат - шахтёры порой спускались в шахту с тремя картофелинами. (Теперь все эти шахты закрыты).

Благодаря голодовке 2004 года удалось добиться создания медицинской комиссии для восстановления незаконно снятых групп инвалидности. Шахтёров на комиссию привозили со всех городов региона, почти трём тысячам шахтёров группы были восстановлены. Вере Шиховой неоднократно угрожали - и тогда, когда она защищала шахты, и сейчас, когда защищает своего сына.

По всему, что такие люди, которые стоят на защите трудовых прав, рабочих интересов, не угодны буржуазным властям, и соблюдение Конституции для таких людей, видимо, не предусмотрено, иначе ничем не объяснить, что столь заметные нарушения трудовых прав ни местные, ни столичные власти демонстративно не желают замечать.