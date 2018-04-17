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Московский листок

Анатолий Баранов: Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 2

медицина единая россия лекарства
Анатолий Баранов: Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу грядущего запрета на американские товары.

Под давлением общества высшим российским чиновникам, как и всему народу, придется отказаться от американских товаров. Так, Дмитрию Медведеву, известному своим пристрастием к изделиям компании Apple, уже посоветовали растоптать свой «айфон». С подобным призывом к главе правительства обратился депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. 

По мнению депутата, запрещая населению пользоваться продукцией из США (закон ждет одобрения Госдумой), власти сами должны показывать пример. При этом слова Петровского не расходятся с делом. Он лично растоптал свой «айпад», выложив соответствующий видеоролик в сеть. Теперь депутат намерен пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.

Отвечая на вопрос, не разойдутся ли из-за этого национальные интересы России и потребительские интересы граждан, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Интересы граждан и интересы страны — это единая субстанция».

По мнению главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, потребительские и даже жизненные интересы граждан все же могут быть нарушены.

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба

— Вице-спикер Думы Толстой предложил в шутку лечиться отваром коры дуба… У нас огромное количество людей зависит от импортных лекарств, в том числе американских — просто они без них умрут. Причем часто довольно мучительно.

Но подлость ситуации в том, что депутаты и министры, которые принимают решения, от поставок лекарств не зависят — они в сложных случаях ездят лечиться за границу, а лекарства им доставляют, если нужно, по неофициальным каналам. То есть они обрекают на смерть от принудительного патриотизма не самих себя, не своих детей или престарелых родителей, а нас с вами.

— Но ведь в тексте закона особо оговорено, что речь идет только о тех лекарствах, аналоги которых производятся в России…

— Напомню, у нас ведь даже инсулина качественного не производят. Более того, даже то, что производилось в советский период, часто разрушено, и именно при участии тех же самых мнимых «патриотов». Я вам только один пример приведу — вакцина от полиомиелита, страшного заболевания, у нас к счастью, давно забытого, в России никогда не производилась. Доза стоит 7 долларов, это для поголовной вакцинации даже в масштабах государства деньги несущественные.

Но вот в постсоветском нищем Таджикистане 20 лет назад решили сэкономить, и перестали закупать вакцину от полиомиелита. И мы года два назад имели вспышку этого заболевания, в том числе и в Подмосковье, у гастарбайтеров. А после запрета на поставки американских товаров мы останемся без множества жизненно необходимых вещей, и наладить их импортозамещение чаще всего невозможно, во всяком случае, быстро невозможно точно.

Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента, вот возьмут и оставят без инсулина, без вакцин, без лекарств от рака и прочей высокотехнологической составляющей импорта. Это не Биг Маки, не футболки со статуей Свободы и даже не «Мустанги», каких на всю Москву десятка полтора.



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Всего комментариев к статье: 2
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Нефер написал 17.04.2018 10:54
После расстрела Верховного Совета СССР и тотального игнора всех референдумов я уже 25 лет наблюдаю православное порно в исполнении изменников Советской Родины.
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Путин:"Зачем нам Россия без нас?"
Крамольник написал 17.04.2018 10:34
Эти сошедшие с ума психопаты готовы утянуть за собой в могилу все население России. Чтобы им в Аду не скучно было.
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