Российским студентам предложили бросить британские вузы и переехать на Дальний Восток

Россотрудничество объявило о запуске проекта для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, "проявляющих недружественное отношение" к России. Как сообщает газета "Коммерсант", создатели проекта "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" уверены, что значительное число обучающихся за рубежом россиян желает вернуться на родину "по политическим причинам". "Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций", - заявила на презентации проекта модератор Россотрудничества Оксана Буряк.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко подтвердила, что в ведомстве отмечают в ряде стран "негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников". По ее словам, новая инициатива ведомства направлена на тех, кто хочет вернуться из Великобритании в Россию.

Декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян пояснил изданию, что в рамках проекта университет готов экстренно принять до нескольких сотен студентов из зарубежного бакалавриата, а желающим поступить в магистратуру пообещал ускоренную процедуру рассмотрения документов. "Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях", - отметил он.

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тыс. российских студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством. Участник проекта, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров заявил, что по некоторым специальностям в России готовы предложить даже более высокую зарплату, чем в Европе. По его словам, специалисты с зарубежным образованием "уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток".

Между тем, опрошенные изданием российские студенты, обучающиеся в университетах Великобритании, на условиях анонимности сообщили, что не чувствуют давления ни со стороны администрации, ни со стороны других студентов. "Никакого прессинга не вижу, люди вокруг ведут себя адекватно и про "Новичок" не шутят", - отметил один из собеседников.

По словам главы образовательного проекта "Anglia Pro", докторанта Университета Восточной Англии Натальи Мосуновой, университеты Великобритании независимы от государства и оказать давление на студентов "в рамках учебной деятельности практически невозможно".

Она отметила, что большинство студентов приезжают за возможностями для обучения, недоступными в России: "Например, студенты естественнонаучных направлений здесь проводят эксперименты в высокотехнологичных лабораториях. Какой эквивалент будет предоставлен в России, не совсем понятно".

Отметим, что согласно данным глобального образовательного сервиса Британского Совета, число желающих учиться в Великобритании россиян за последние 13 лет увеличилось вдвое.