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Московский листок

Осужденного за хищение 3,5 млрд рублей банкира освободили от наказания

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 1

Осужденного за хищение 3,5 млрд рублей банкира освободили от наказания

Мосгорсуд освободил от наказания экс-председателя совета директоров и владельца банка "Евротраст" Андрея Крысина, осужденного на 8 лет колонии за хищение у вкладчиков 3,5 миллиардов рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решением апелляционной инстанции наказание Крысину смягчили до 7 лет и 9 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей. На основании части 2 статьи 81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью) от отбывания наказания в виде лишения свободы освободили в связи с наличием тяжелого заболевания; наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, назначенное Крысину, постановили исполнять самостоятельно", - пояснил собеседник агентства.

ЦБ отозвал лицензию у банка в феврале 2014 года из-за сомнительных наличных и безналичных операций, объем которых оценили в 9 млрд руб. за девять месяцев 2013 года, и из-за бездействия руководства банка «по нормализации его деятельности». Спустя несколько месяцев, в сентябре, экс-главу кредитной организации Андрея Крысина обвинили в мошенничестве на 3,5 млрд руб. По версии следствия Крысин накануне краха банка организовал криминальную схему вывода активов банка.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Крысина к 8 годам колонии, бывших председателя правления кредитной организации Петра Журина и его заместителя Ольгу Бочарову — к 6 годам и 5,5 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, суд обязал Крысина выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, его подельникам — по 500 тысяч рублей каждому.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Рог написал 17.04.2018 11:44
Все они крысины, враги народа, уголовникам в Р. Ф почет и увожение.
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