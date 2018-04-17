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Московский листок

Россияне отказываются от заграничных туров из-за обвала рубля

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 5

Россияне отказываются от заграничных туров из-за обвала рубля

Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездки за границу из-за падения курса рубля, говорится в результатах исследования сервиса путешествий OneTwoTrip.

"Как выяснилось в ходе опроса, 58% путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого курса валют. При этом 11% считают курс высоким уже сейчас и отмечают, что из-за этого не планируют зарубежных путешествий", - констатируют авторы исследования.

Отмечается, что еще 31% российских туристов намерены отказаться от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

74% опрошенных путешественников из-за высокого курса намерены пересмотреть географию зарубежных поездок и вместо Европы выбрать Азию. 28% респондентов отметили, что снизят требования к уровню гостиниц, еще 27% сэкономят на всех статьях расходов (проживании, экскурсиях, развлечениях, питании, продолжительности поездки). 17% пользователей указали, что за границей будут экономить на походах в рестораны и кафе.

Аналитики отмечают, что 62% туристов, которые из-за высокого курса валют не поедут за границу намерены путешествовать по России. Из них 29% отправятся на Черное море, еще 33% проведут отпуск в других, не морских туристических центрах страны.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что с 18 апреля авиабилеты за рубеж подорожают на 6-7% в связи с пересчетом курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции.

Курс рубля к мировым валютам начал снижаться 9 апреля на фоне санкций, введенных США против крупных российских компаний. Официальный курс доллара на вторник, 17 апреля, составляет 62,27 рубля, евро – 76,84 рубля.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Оленевод написал 17.04.2018 12:52
Не дипломатов надо было высылать, а Макдональдсы. И перепрофилировать в блинные- пельменные.
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в крымнаш ехайте
С,П,Вдиван написал 17.04.2018 12:36
нечего по заграницам страну позорить видом убогим
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 17.04.2018 12:35
Пусть в Крыможопию едут с Лугандоном, тама не хило можно оттянуться, есть тама достопримечательные места и отели тама пятизвездные повсеместно.
В Сирию тоже можно смотаться посмотреть на Пальмиру.
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(без названия)
Крамольник написал 17.04.2018 12:34
И эти же 60% россиян стремглав становятся в очереди для голосования на перевыборах президентом Путина В.В.
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60 % россиян с трудом собирают деньги на поездку на автобусе или метро
предпочитая пешкодралом написал 17.04.2018 12:31
добираться до работы и домой.
А уж турпоездки в райцентр... для многих сельчан-
мечта с детства, когда билеты были дешевыми.
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