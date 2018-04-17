Россияне отказываются от заграничных туров из-за обвала рубля

Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездки за границу из-за падения курса рубля, говорится в результатах исследования сервиса путешествий OneTwoTrip.

"Как выяснилось в ходе опроса, 58% путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого курса валют. При этом 11% считают курс высоким уже сейчас и отмечают, что из-за этого не планируют зарубежных путешествий", - констатируют авторы исследования.

Отмечается, что еще 31% российских туристов намерены отказаться от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

74% опрошенных путешественников из-за высокого курса намерены пересмотреть географию зарубежных поездок и вместо Европы выбрать Азию. 28% респондентов отметили, что снизят требования к уровню гостиниц, еще 27% сэкономят на всех статьях расходов (проживании, экскурсиях, развлечениях, питании, продолжительности поездки). 17% пользователей указали, что за границей будут экономить на походах в рестораны и кафе.

Аналитики отмечают, что 62% туристов, которые из-за высокого курса валют не поедут за границу намерены путешествовать по России. Из них 29% отправятся на Черное море, еще 33% проведут отпуск в других, не морских туристических центрах страны.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что с 18 апреля авиабилеты за рубеж подорожают на 6-7% в связи с пересчетом курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции.

Курс рубля к мировым валютам начал снижаться 9 апреля на фоне санкций, введенных США против крупных российских компаний. Официальный курс доллара на вторник, 17 апреля, составляет 62,27 рубля, евро – 76,84 рубля.