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Московский листок

Роскомнадзор может заблокировать AppStore и Google Play

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 1

Роскомнадзор может заблокировать AppStore и Google Play

Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение мессенджера Telegram из Google Play и AppStore. "Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram", - говорится в сообщении ведомства. Какие санкции последуют в случае невыполнения предписания Роскомнадзора не сообщается.

Ранее ведомство распространило заявление, в котором пообещало заблокировать все ресурсы, позволяющие пользователям получить доступ к Telergam.

"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - отмечается в сообщении ведомства.

Роскомнадзор уже вторые сутки пытается заблокировать доступ к Telegram на территории России. После того как создатель мессенджера Павел Дуров решил для обхода блокировки использовать другие ресурсы, ведомство заблокировало более 1 млн IP-адресов Amazon и Google.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1139 написал 17.04.2018 13:56
Все как один умрем за сортирного Карлика, Тулеева, Сердюкова, Васильеву...?
Убъем своих детей и родителей ради процветания росскийских олигархов?
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