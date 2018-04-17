Роскомнадзор может заблокировать AppStore и Google Play

Роскомнадзор направил Google и Apple требование удалить приложение мессенджера Telegram из Google Play и AppStore. "Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram", - говорится в сообщении ведомства. Какие санкции последуют в случае невыполнения предписания Роскомнадзора не сообщается.

Ранее ведомство распространило заявление, в котором пообещало заблокировать все ресурсы, позволяющие пользователям получить доступ к Telergam.

"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - отмечается в сообщении ведомства.

Роскомнадзор уже вторые сутки пытается заблокировать доступ к Telegram на территории России. После того как создатель мессенджера Павел Дуров решил для обхода блокировки использовать другие ресурсы, ведомство заблокировало более 1 млн IP-адресов Amazon и Google.