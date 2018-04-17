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Московский листок

Чиновники Минобороны установили рекорд по размеру взятки

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 5

Чиновники Минобороны установили рекорд по размеру взятки

Бизнесмен Алексей Калитин выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей в виде откатов за госконтракты, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально в материалах уголовного дела фигурировала сумма взяток на 368 миллионов рублей. Именно за такую сумму чиновники продовольственного управления Минобороны помогли коммерсантам заключить миллиардные контракты на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, и обещали всяческое покровительство участникам этих сделок.

"Сейчас в томах расследования эта цифра составляет уже 648 млн рублей. Причем столько денег «откатил» всего один бизнесмен - Алексей Калитин", - пишет издание отмечая, что взятка является крупнейшей в истории Минобороны.

По данным "Росбалта", Калитин дал взятку через посредника должностным лицам Минобороны. После его признательных показаний арестовали начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, начальника отдела технического обеспечения Александра Вакулина, главного эксперта управления Алексея Гринюка, начальника аукционной комиссии военного ведомства Александра Борувкова, начальника отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрия Решетникова.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
sergei написал 17.04.2018 14:55
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(без названия)
kirilis написал 17.04.2018 14:49
Кужегетовщина.
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(без названия)
Эжбэждэждэжлэжл написал 17.04.2018 14:20
Гады, обманули кожугетавича, - он-то не знал, не ведал...
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Береэной, Гринюк, Вакулин...
атож написал 17.04.2018 14:13
цэж уси "пэрэстроэчнаки"
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Украл-поймали-поделился-отпустили!
На нет и суда нет! написал 17.04.2018 14:02
Да все у них будет ок. Это же СИСТЕМА! Сейчас этих чиновников попотрошат, потрясут бабло и отпустят полностью оправданными. Никто не сядет. Денег в бюджет не вернут. Все будут довольны.
.
Посмотрите как живут наши судьи, прокуроры и т.д. Они ж миллионеры, а некоторые, может уже и миллиардеры
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