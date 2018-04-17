Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4,6 миллионов IP-адресов из-за Telegram

Количество заблокированных IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram в России к 13:07 мск 17 апреля превысило 4,6 миллиона, следует из данных сайта 2018.schors.spb, ведущего подсчет добавленных в реестр запрещенных сайтов.
Ранее ведомство распространило заявление, в котором пообещало заблокировать все ресурсы, позволяющие пользователям получить доступ к Telergam.
"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - отмечается в сообщении ведомства.
Забавная страна написал 17.04.2018 15:03
Россияне предполагали , что станут жить в КНДР или Венессуэле с Кубой?
sergei написал 17.04.2018 14:54
Калькулятор написал 17.04.2018 14:54
Святой Пигидий написал 17.04.2018 14:35
стоик1139 написал 17.04.2018 14:33
Убъем своих детей и родителей ради процветания росскийских олигархов?