Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4,6 миллионов IP-адресов из-за Telegram

Количество заблокированных IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram в России к 13:07 мск 17 апреля превысило 4,6 миллиона, следует из данных сайта 2018.schors.spb, ведущего подсчет добавленных в реестр запрещенных сайтов.

Ранее ведомство распространило заявление, в котором пообещало заблокировать все ресурсы, позволяющие пользователям получить доступ к Telergam.

"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - отмечается в сообщении ведомства.