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Московский листок

Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4,6 миллионов IP-адресов из-за Telegram

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 5

Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4,6 миллионов IP-адресов из-за Telegram

Количество заблокированных IP-адресов в связи с ограничением доступа к Telegram в России к 13:07 мск 17 апреля превысило 4,6 миллиона, следует из данных сайта 2018.schors.spb, ведущего подсчет добавленных в реестр запрещенных сайтов.

Ранее ведомство распространило заявление, в котором пообещало заблокировать все ресурсы, позволяющие пользователям получить доступ к Telergam.

"Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership", - отмечается в сообщении ведомства.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Забавная страна написал 17.04.2018 15:03
Ну где еще так?
Россияне предполагали , что станут жить в КНДР или Венессуэле с Кубой?
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(без названия)
sergei написал 17.04.2018 14:54
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заставь дурака богу молиться....
Калькулятор написал 17.04.2018 14:54
еще чуть-чуть и заблокируют сбербанк и госуслуги
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(без названия)
Святой Пигидий написал 17.04.2018 14:35
ЦИТИРУЮ: "Роскомнадзор вторые сутки пытается заблокировать Telegram. Вечером в понедельник, 16 апреля, в погоне за мессенджером ведомство начало блокировать более 1 млн IP-адресов Amazon и Google. Но утром 17 апреля Telegram продолжал работать у клиентов большинства российских операторов без дополнительных способов обхода блокировки (VPN или прокси-серверов), с удивлением пишут пользователи в соцсетях. Зато онлайн-магазины, сервисы для доставки и даже мессенджер-конкурент Viber от блокировки пострадали" (ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ - https://avmalgin.livejournal.com/7639869.html)
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(без названия)
стоик1139 написал 17.04.2018 14:33
Все как один умрем за сортирного Карлика, Тулеева, Сердюкова, Васильеву...?
Убъем своих детей и родителей ради процветания росскийских олигархов?
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