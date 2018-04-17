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Московский листок

Фонд "дочери Путина" за год потратил 704 млн рублей

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 1

Фонд "дочери Путина" за год потратил 704 млн рублей

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" ("НИР"), возглавляемый Екатериной Тихоновой, которую в СМИ называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина, - за 2017 год потратил 704 млн рублей, говорится в отчете НКО, опубликованном на сайте Минюста.

Согласно документу, на "целевые мероприятия" фонда было потрачено 299 млн рублей. На содержание управленческого аппарата организации было израсходовано более 91 млн рублей.

Отмечается, что более половины (56%) израсходованных средств – это деньги, полученные от российских организаций и граждан. Остальная часть суммы была получена от предпринимательской деятельности.

По сравнению с 2016 годом бюджет фонда вырос на 57 миллионов рублей. В 2015 году было потрачено лишь 411,5 миллиона рублей, в 2014 году - 281,6 млн рублей, в 2013 году - 65,3 млн рублей.

Как отмечает портал Republic, НИР, как и Центр национального интеллектуального резерва МГУ, работает под брендом «Иннопрактика». За шесть лет фонд заключил почти 50 госконтрактов, самые крупные из них — от «Роснефти» и ее Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок — 628,5 млн рублей.

В попечительский совет "Иннопрактики" входят глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, президент "Транснефти" Николай Токарев, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель правления ПАО "Интер РАО", сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис Ковальчук.

Статус Тихоновой как дочери президента Путиным не подтвержден и не опровергнут. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", - заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года.

Между тем, 6 апреля 2018 года министерство финансов США, объявляя о новых санкциях, официально назвало Тихонову дочерью российского лидера.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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растет дочка...
корнхолио написал 17.04.2018 16:06
достойная смена. Может пора уже в президенты двигать?
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