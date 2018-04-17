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Московский листок

Нижнюю Ельцовку под комплексную застройку не отдали жители Новосибирска и окрестностей

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия сибирь ипотека новосибирск строительство банкиры
Нижнюю Ельцовку под комплексную застройку не отдали жители Новосибирска и окрестностей

Жители Нижней Ельцовки выступили против выделения 50 га земли под строительство нового микрорайона. Участок находится в федеральной собственности, им оперирует госкомпания «Дом.рф».

Слушания по застройке крупного участка на улице Лесосечная прошли 10 апреля. Земля находится в федеральной собственности и планировалась под комплексную застройку. Предполагалось, что пойму реки Ельцовка в границах Бердского шоссе, улиц Лесосечная и Экваторная будет развивать «Агентство ипотечного жилищного кредитования». 

«Некоторые жители выступили против выделения этого участка под застройку. Я согласен с ними — строительство на этой территории затруднит движение транспорта в микрорайоне, отразится на зелёных насаждениях, — написал „ВКонтакте“ мэр Анатолий Локоть. — Я настаивал на необходимости выслушать аргументы горожан на общественных слушаниях. Хорошо, что специалисты всесторонне рассмотрели и учли нашу позицию. Спорный участок не включен в список зон для комплексного развития». 

Протестовавшие жители также опасались, что новый жилой микрорайон ухудшит транспортную доступность Нижней Ельцовки. 

В марте АО «АИЖК» переименовали в АО «Дом.рф». Эта компания полностью принадлежит Российской Федерации. Она, в частности, занимается подготовкой земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для аукционов по продаже и сдаче в аренду. 

Кроме того, компании «Дом.рф» принадлежит банк «Российский капитал», который находился на санации Агентства по страхованию вкладов с 2009 года.

«Дом.рф» получил акции банка в 2017 году. Предполагалось, что он займется кредитованием строек и ипотекой.

Впрочем, как сообщил «КоммерсантЪ» 11 апреля, организации потребовалась докапитализация на 22,85 млрд рублей, которую и проведет госкомпания «Дом.рф».

Общая господдержка банка может достигнуть 150 млрд. И вот потом такие, накачанные государственными, то есть нашими бюджетными деньгами господа приходят потом и говорят: "Не будет тут вашего леса, товарищи, так государство решило - нам строительные сверхприбыли пора получать, на благое же дело, на ипотечное землица нужна"...

От редакции: Попытка не самого худшего мэра в РФ Локтя усидеть на двух стульях - отражает не столько черты его характера (весьма деликатный, осторожный человек из ближайшего окружения Зюганова), сколько вообще положение вещей и земель в Путинской России. Строить нынешним олигархам, буквально раздувшимся, как картинные буржуи, от государственных вливаний - конечно же удобнее там, где проклятый социализм оставил инфраструктурные "подарки" будущей буржуазии - ну, а лесам и прочей природе, так необходимой людям, но ненавистной буржуям - на этом пути предписано сгинуть. Предписано на самом верху, и только активный, массовый протест может остановить бульдозер буржуазного государства, которое работает как бы на интересы народа - на самом деле последовательно обслуживая только один класс, буржуазию, причём самую крупную, олигархию.

Локоть - не совсем оттуда родом, то есть даже напротив, он сам выступал не раз на московских митингах КПРФ, славя Советскую власть и Революцию (он попал в активно пиарившуюся Ильёй Пономарёвым с 2004-го на обновлённом КПРФ.ру когорту партийной молодёжи - соседями были, помню) - однако оказавшись мэром сильно поменялся во взглядах. И это при нём, веротерпимом, был установлен в Новосибирске (имя города - советское, старое-то Новониколаевск) памятник гражданину Романову с его семьёй, якобы невинно убиенной злонамеренными большевиками, хотя в ситуации Гражданской войны всё было отчётливо ясно и Николая Кровавого мог как альтернатива ждать только показательный процесс в Москве, но до 1937-го он очень зря не дожил. Да, попы именно при поддержке Локтя добились отведения им земли и прославления в виде памятника этой позорнейшей фигуры из истории России ХХ века. И это Локоть вместо Первомайской демонстрации год за годом устраивает позорные пасхальные шествия, крестные ходы и всякое такое... Ну, потому что пытается действовать как учил великий Зю - по-християнски, а не по-ленински.

Вот, теперь ему и пришлось столкнуться с народом лоб в лоб. Мэр-"коммунист" тут повёл себя разумно, впрочем, как и мэр-либерал Ройзман, недавно вместе со сверловчанами отстаивавший, отбивавший как раз от вандального нападения тех же самых федералов (точнее, от стоящих за "государством" интересов клановых "питерских" олигархов - силовигархов-застройщиков) недостроенную при Ельцине советскую телебашню. Не стоит обольщаться местным жителям - вспомним Химкинский лес и тоже первоначальную "уступчивость" Стрельченко, которого нынче и след простыл, как и леса...

Д.Ч.

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Храм в недостроенной свердловской телебашне делать не стали - просто снесли под застройку...



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