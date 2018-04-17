Генпрокурор РФ назвал главной задачей ведомства борьбу с протестами

Приоритетным направлением деятельности Генеральной прокуратуры в текучем году является борьба с протестной активностью населения, заявил глава ведомства Юрий Чайка в ежегодном докладе Совету Федерации.

"Приоритетным направлением остается недопущение использования деструктивными силами протестной активности населения для достижения своих политических целей и дестабилизации обстановки в России", - цитирует Генпрокурора Интерфакс.

Отметим, что согласно мартовскому исследованию Левада-центра, 86% россиян не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, на митинги готовы выйти всего 8% наших сограждан. В декабре 2017 года этот показатель составлял 81% и 13% соответственно.

Протестные акции с политическими требованиями считают вероятными только 12% россиян. 80% опрошенных считают их проведение маловероятным. 88% от участия в них отказались бы, а 6% — согласились.

Кроме того, подавляюще большинство россиян (75%) считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны.

88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.