Генпрокурор РФ назвал главной задачей ведомства борьбу с протестами

Приоритетным направлением деятельности Генеральной прокуратуры в текучем году является борьба с протестной активностью населения, заявил глава ведомства Юрий Чайка в ежегодном докладе Совету Федерации.
"Приоритетным направлением остается недопущение использования деструктивными силами протестной активности населения для достижения своих политических целей и дестабилизации обстановки в России", - цитирует Генпрокурора Интерфакс.
Отметим, что согласно мартовскому исследованию Левада-центра, 86% россиян не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, на митинги готовы выйти всего 8% наших сограждан. В декабре 2017 года этот показатель составлял 81% и 13% соответственно.
Протестные акции с политическими требованиями считают вероятными только 12% россиян. 80% опрошенных считают их проведение маловероятным. 88% от участия в них отказались бы, а 6% — согласились.
Кроме того, подавляюще большинство россиян (75%) считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны.
88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.
стоик1138 написал 17.04.2018 18:05
0 написал 17.04.2018 17:15
-Что это? написал 17.04.2018 16:45
Предатели Советского Союза нихрена не поняли по жизни.
Сдали одну страну. Пытались под себя устроить Россию в виде другой страны.
А пришли тому же результату- предчувствию протеста невообразимой силы.
Дебилы,мля. Даже,жалко как то их,что ли...
А ведь все может могло бы быть в позитивном русле.
Ничерта они не поняли.
Святой Пигидий написал 17.04.2018 16:33