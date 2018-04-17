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Московский листок

Роскомнадзор уведомил Amazon и Google о блокировке

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 0

Роскомнадзор уведомил Amazon и Google о блокировке

Роскомнадзор заблокировал значительную часть IP-адресов Amazon и Google, которые использует мессенджер Telegram, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"В настоящее время в выгрузке находится 18 подсетей... Все подсети принадлежат либо Amazon, либо Google", - цитирует чиновника Интерфакс.

По его словам, ведомство проинформировало обе компании о том, что "значительное количество IP-адресов, находящихся в "облаках" этих двух сервисов, подпадают под блокировку на основании решения суда".

"И ждем соответствующую реакцию от этих компаний. Поскольку у нас разница во времени достаточно серьезная - когда у них день, у нас ночь, то мы надеемся, что к завтрашнему времени мы получим некие юридически значимые ответы от той и другой компании", - отметил он.

Он также сообщил, что массовая блокировка не повлияла на работу сторонних Интернет-ресурсов. По его словам, ведомство сначала "разбирает" подсеть, смотрит, не находится ли там крупных, социально значимых ресурсов, и только после этого отправляет ее на выгрузку".

"В настоящее время идет значительное количество сообщений о том, что пострадали те или иные ресурсы. Надо понимать, что сбой в работе интернета совсем не всегда связан с блокировкой", - отметил Жаров.

Отметим, что согласно данным сайта 2018.schors.spb.ru количество заблокированных Роскомнадзором IP-адресов на 16.24 мск 17 апреля превысило 17 миллионов.

В свою очередь владелец Telegram Павел Дуров заявил, что начал выплачивать биткоин-гранты администраторам VPN и прокси сервисов. "В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.", - написал Дуров в своем аккаунте в соцветии "ВКонтакте".



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