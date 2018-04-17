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Московский листок

Две трети американцев поддерживают ужесточение санкций против РФ

Опубликовано 17.04.2018 в разделе комментариев 0

Две трети американцев поддерживают ужесточение санкций против РФ

Подавляющее большинство американцев (68%) поддерживают введение более жестких санкций против РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на совместный опрос The Washington Post и ABC News. Противоположной точки зрения придерживается 21% американцев, остальные респонденты затруднились ответить.

При этом, почти половина опрошенных (49%) считают, что президент США сделал слишком мало, чтобы повлиять на Россию, а 32% считают, что он справляется с ситуацией. Тольтко 4% американцев полагают, что Трамп слишком жесток по отношению к Москве.

Кроме того, опрос показал, что более половины американцев (52%) одобряют встречу президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным с целью налаживания отношений между двумя странами. При этом, 42% респондентов считают, что такая встреча состояться не должна.

Опрос проводился с 8 по 11 апреля среди совершеннолетних американцев.

 



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